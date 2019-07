“Totti fissato col sesso?”: Ilary Blasi svela la verità

editato in: da

Ilary Blasi torna a parlare dell’amore per Francesco Totti e svela qualcosa di molto particolare.

Qualche anno fa la showgirl aveva svelato alcuni dettagli intimi della sua vita di coppia con il calciatore della Roma. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Blasi ha commentato quelle dichiarazioni.

“Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? – ha svelato la conduttrice -. Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato”. Ilary si è poi lasciata andare ad alcune confessioni sulla vita a due con Totti.

“Noi vita noiosa? Ci sottovalutate – ha spiegato -. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo”.

In passato si era parlato di un progetto insieme: una sit-com in stile Casa Vianello molto divertente e frizzante. “È un’idea che ci ha sempre divertito – ha confessato la Blasi -, adesso siamo pure meno impegnati”.

Sposati dal 2005, Ilary e Totti sono da sempre inseparabili. Genitori di Cristian, Chanel e Isabel, sono complici e molto uniti. La Blasi era accanto al marito durante il commovente addio alla Roma, ma anche quando Francesco ha scelto di abbandonare il ruolo di dirigente nella squadra.

“Io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia – ha detto -. Ma questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare, adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo”.

E mentre la famiglia si gode le vacanze a Ibiza, Ilary progetta la nuova stagione televisiva a Mediaset. La showgirl ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip dopo tre edizioni per condurre Eurogames, una versione inedita di Giochi senza Frontiere, insieme ad Alvin.

“A me piace la parte divertente – aveva detto qualche giorno fa, parlando delle sue scelte lavorative -, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo”. Questo l’aveva spinta a rifiutare anche la conduzione di Temptation Island Vip.