Chi è Tommaso, il nuovo amore di Anna Safroncik

Anna Safroncik, i 40 anni dell’attrice tra carriera e vita privata

Anna Safroncik esce allo scoperto con il nuovo amore, Tommaso Cicchinelli. L’attrice ha deciso di pubblicare su Instagram un post con alcune foto dopo essere stata paparazzata dal settimanale Vero. Anna ha confessato di aver tenuto segreta la sua relazione sino ad oggi e di aver raccontato pubblicamente la love story per via delle foto apparse sui giornali.

“Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri…Paparazzati! – ha scritto l’attrice -. E così vi presento Gió!!! #ioegió #noi #lanostraestate #mykonoslife”. A corredo delle sue dichiarazioni, Anna ha postato alcuni scatti in cui bacia il compagno, fra bikini, sguardi complici e passione.

Molto riservato e con una carriera nel mondo della musica, Tommaso Cicchinelli in passato era stato legato ad Anna Safroncik. I due si erano frequentati per qualche anno, restando coinvolti anche nei gossip riguardo una relazione segreta dell’attrice con Ignazio Moser nel periodo in cui era in crisi con Cecilia Rodriguez. Oggi sembra che l’amore sia tornato e che Anna sia più felice che mai.

Accanto a Tommaso, la Safroncik sembra aver trovato la stabilità che cercava da tempo. La diva ha alle spalle alcune relazioni importanti che sono spesso finite al centro del gossip. In passato è stata legata a Giulio Berruti, collega oggi innamoratissimo di Maria Elena Boschi, mentre qualche tempo fa era stata avvistata in compagnia di Matteo Mammì, ex storico di Diletta Leotta e manager televisivo.

Da sempre molto riservata, Anna non ha svelato nulla riguardo il nuovo amore. Attenta a proteggere la sua vita privata, l’attrice non ha mai parlato nemmeno della sua storia più importante, quella con Giulio Berruti. Qualche tempo fa, durante un’intervista in tv, era stato proprio lui a parlare del loro addio. “Dopo 15 anni siamo ancora qui che ci sentiamo e ci scriviamo ancora, ci vogliamo bene e io le auguro il meglio – aveva Siamo due stivali dello stesso piede”.

“Io e Anna Safroncik ci siamo amati tantissimo – aveva aggiunto -. All’epoca eravamo due bambini, avevamo appena 20 anni. A quell’età la passione ha il sopravvento sulla razionalità. È finita perché è finita, non credo ci sia necessariamente bisogno di una motivazione, poi se formalmente l’ho detto io prima o lei dopo, credo che questo sia anche poco elegante da dire. Quello con Anna è stato il primo amore vissuto per quanto mi riguarda”.