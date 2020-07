Tina Cipollari lascia il fidanzato Vincenzo e spunta l’ex marito Kikò

editato in: da

Tina Cipollari, da Uomini e Donne a Pechino Express e Selfie

Sembra proprio non voler finire il ciclo di coppie che scoppiano: quest’estate sono in tante – forse troppe – le relazioni che si sono concluse, in modo più o meno impattante sulla cronaca rosa. L’ultima storia di spicco a finire è quella tra Tina Cipollari e il suo fidanzato, Vincenzo Ferrara.

Ma andiamo per ordine: Tina e Vincenzo erano legati da quasi due anni. I due sembravano davvero legati, tra dediche romantiche e progetti di un futuro a lungo termine insieme. La coppia aveva addirittura annunciato di essere pronta alle nozze: insomma, tutto andava davvero a gonfie vele.

Poi, però, qualcosa si è rotto: a impattare negativamente sulla storia d’amore tra Tina e Vincenzo si è messa la distanza fisica. Per quanto Tina avesse traslocato a Firenze, dove si trova la rinomata osteria di cui Vincenzo è proprietario, i suoi impegni a Roma per Uomini & Donne e il desiderio di stare più vicina ai suoi figli (sempre residenti nella Capitale) hanno necessariamente portato a dei compromessi.

Non convivendo, i due hanno passato separatamente anche il periodo dell’emergenza sanitaria. E, piano piano, la fiamma si è spenta. Tuttavia, c’è chi ipotizza che questi non siano gli unici motivi per cui la coppia è scoppiata. A giocare un ruolo decisivo sarebbe stato infatti il rapporto della Vamp con l’ex marito Kikò Nalli.

Qualche mese fa l’hairstylist ha avuto un malore e Tina è corsa da lui. Da quel momento si sono rincorse le voci della crisi con Ferrara, talvolta confermate e talvolta smentite dai diretti interessati, che hanno comunque ammesso di aver avuto dei problemi.

Adesso, stando a quanto dichiarato da un amico della coppia al settimanale DiPiù Tv la fine della loro storia certa tanto quanto lo sarebbe certo il ruolo di Kikò. La fonte ha così dichiarato al magazine:

Tina era stanca di vivere un amore a distanza, sì. Ma, soprattutto, ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito Kikò, anche per il bene dei loro bambini. Anche se non sembra, Tina è in realtà una donna d’altri tempi che crede molto nei valori della famiglia.

Rivedremo Tina e Kikò insieme? Questo potrà dirlo soltanto il tempo. Di certo, per adesso, la Vamp si sta godendo la sua famiglia. Il resto verrà in un secondo momento.