Teyana Taylor, chi è la giovane attrice che ha dedicato il suo premio alle ragazze nere

Tra i momenti più emozionanti della cerimonia dei Golden Globes 2026 c’è l’annuncio della vittoria di Teyana Taylor. Alla sua prima candidatura, l’interprete (che è anche ballerina, coreografa e cantante) vince il premio come miglior attrice non protagonista per il ruolo nel film Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Vittoria meritatissima eppur inattesa, che Taylor ha scelto di dedicare alla sua “tribù”.

Chi è Teyana Taylor

Teyana Taylor nasce ad Harlem, nella metropoli di New York, nel 1990. Cresce con la sola mamma (che è anche la sua manager) ed è a sua volta genitore di due bambine: Junie, nata nel 2015 e Rue Rose, arrivata nel 2020. Se per il pubblico italiano Teyana è una rivelazione, negli Stati Uniti il suo nome è già noto da parecchi anni. Nata come ballerina e coreografa, a soli 15 anni dirige le performance dei ballerini del videoclip Ring the alarm di Beyoncé.

Lavora principalmente nel campo musicale, pubblicando il suo primo album VII nel 2014. Volto fisso dei programmi televisivi più seguiti, da Ballando con le stelle al reality The Kardashians. Nel 2020 abbandona la musica per preservare il proprio benessere mentale e, rimessasi in sesto, sceglie di dedicarsi a tempo pieno alla carriera da attrice – professione che aveva già testato nel 2010, con un ruolo in Stepping 2 – La strada del successo.

Nel 2025 l’abbiamo vista tra le protagoniste, al fianco di Kim Kardashian e Naomi Watts, di All’s Fair, l’ultima serie di Ryan Murphy. Fino ad arrivare a Una battaglia dopo l’altra, fianco a fianco a Leonardo DiCaprio, il film di Paul Thomas Anderson che le è valso il suo primo Golden Globe e il riconoscimento a livello internazionale.

Una carriera, quella nel cinema, che sembra avviata al successo. Presto Taylor tornerà sul grande schermo in The Rip, con Matt Damon e Ben Affleck; darà la voce a uno dei personaggi del film animato Slime e interpreterà Dionne Warwick nel biopic dedicato all’artista. Lancerà anche il suo primo film da regista, dal titolo Get Lite.

Il Golden Globe dedicato alle “sorelle nere”

Teyana Taylor non credeva che sarebbe finita tra i vincitori dei Golden Globes 2026, e quasi non preparava alcun discorso. Infine, però, le sue parole sono state tra le più intense della serata. Ha iniziato un pensiero rivolto alla famiglia e agli amici: “Alla mia mamma e al mio papà: per voi è sempre tutto aperto, vi amo tantissimo. Grazie per essere qui con me stasera. Alla mia tribù, la mia forza di gravità, la mia gioia, il mio promemoria quotidiano che l’amore è un’azione, non solo una parola: tutto ciò che faccio nasce da questa verità”.

Un doveroso ringraziamento al regista, “per aver creato uno spazio sicuro per me e per tutto il cast” e a “ogni singola persona che ha toccato questo progetto”. Infine, la dedica più importante. Il grazie dell’attrice di origini afro-trinidadiane va “soprattutto alle mie sorelle nere e alle piccole ragazze nere che ci stanno guardando stasera”. Quello di Teyana è un messaggio di coraggio: “la nostra dolcezza non è un difetto. La nostra profondità non è eccessiva. La nostra luce non ha bisogno di permesso per brillare. Apparteniamo a ogni stanza in cui entriamo. Le nostre voci contano. I nostri sogni meritano spazio”.

