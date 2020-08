Temptation, su Instagram i primi dolcissimi scatti di Lorenzo e Manila

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno pubblicato su Instagram i primi scatti, dolcissimi, dopo la loro partecipazione a Temptation Island. La coppia più amata del programma, dopo la fine dell’ottava edizione, ha condiviso sui social due selfie, un primo piano della coppia sorridente e uno dove si scambiano bacio sulle labbra.

Sia Lorenzo che Manila hanno scelto le stesse parole per ringraziare il pubblico del grande supporto dimostrato durante il loro percorso di Temptation Island:

Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità.