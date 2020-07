Temptation Island, Lorenzo Amoruso apre gli occhi ad Andrea. Le anticipazioni

editato in: da

Scintille e colpi di scena per Temptation Island: stando alle anticipazioni, Andrea Battistelli rimarrà nuovamente deluso dall’atteggiamento della sua fidanzata Anna, e come al solito, troverà in Lorenzo Amoruso un amico su cui appoggiarsi.

Fino ad ora la coppia formata da Anna e Andrea ha avuto un percorso turbolento: la differenza d’età fra i due – 27 anni lui, 37 lei – ha giocato un ruolo fondamentale nella dinamica della relazione. Anna infatti vorrebbe un figlio dal suo fidanzato, che si sente ancora troppo giovane per affrontare una paternità.

In queste settimane la donna ha provato a far ingelosire il suo fidanzato con il single Carlo. La sua strategia è subito stata scoperta dal fidanzato e ha sortito in breve tempo i suoi effetti, facendo infuriare più volte Andrea.

La situazione tra i due continua ad essere tesa: stando alle anticipazioni postate sul profilo Instagram del programma, il ragazzo vedrà un video nel pinnettu e rimarrà particolarmente turbato da alcune affermazioni di Anna. Ma ad avere una reazione particolarmente accorata sarà soprattutto Lorenzo Amoruso, che proverà a fare aprire gli ad Andrea su alcuni atteggiamenti della fidanzata.

Nel video infatti si vede l’ex calciatore dire con tono preoccupato: “Adesso vuole metterti contro pure la famiglia? Ragazzi, ma che stiamo scherzando veramente? Inizia a parlare contro tuo padre e contro la tua famiglia?”. Andrea in silenzio non ha la forza di replicare, mentre Amoruso continua nel suo sfogo: “È una iena! Ma dove sta l’amore? Questo è amore?”.

Nel frattempo anche le altre coppie rimaste sembrano vacillare: le parole di Pietro Delle Piane su Antonella Elia hanno spinto la showgirl a rimettere in discussione la sua relazione. Anche per Manila Nazzaro, però, ci saranno dei filmati che faranno crollare le sue certezze: fino ad ora l’ex Miss Italia è stata certa della lealtà del suo compagno, ma lo vedrà approcciarsi a una tentatrice all’interno di una vasca idromassaggio.

Per Antonio e Annamaria invece il viaggio nei sentimenti sta per concludersi: per la coppia si tratta delle battute finali, dato che affronterà un acceso falò di confronto. Quali saranno le coppie che usciranno insieme e quelle che scoppieranno dopo il programma?