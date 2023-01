Tatjana, addio ad una delle donne più belle: il ricordo delle colleghe top

Fonte: Getty Images Tatjana Patitz ritratta da Peter Lindbergh

Tatjana Patitz, una delle donne più belle al mondo, una delle top più famose, amate e strapagate degli ani ’80 e ’90 è morta a soli 56 anni, nella sua casa in California, per un tumore al seno che non le ha lasciato scampo. Nel corso del 2022 era ancora apparsa ad aventi ufficiali, bellissime aristocratica come sempre, e nulla lasciava presagire la tragedia. Incredule anche le colleghe e amiche di un decennio incredibile della moda, che con lei hanno vissuto, da Cindy Crawford a Christy Turlington, da Helena Christensen a Stephanie Seymour, Linda Evangelista e Claudia Schiffer. Ognuna di loro, ha omaggiato Tatjana sui social, con parole commosse e toccanti, ricordandone la bellezza ma soprattutto il fascino elegante e altero, che si accompagnava ad una grande umanità e sensibilità, un incredibile amore per l’arte, la natura e gli animali.

Nata ad Amburgo il 25 marzo 1966, cresciuta in Svezia da madre estone e padre tedesco, la Patitz cominciò a posare a 17 anni: “È sempre stata il simbolo europeo di cosa è chic”, disse la Wintour paragonando la modella a “un mix tra Romy Schneider e Monica Vitti“.

Tatjana, la più riservata tra le supermodelle di quegli anni, non aveva scelto New York, Londra o Parigi come base, ma un ranch in California nella Santa Ynez Valley dove Peter Lindbergh, il suo mentore fin dagli esordi, autore di celebri scatti ( tra i quali quello famosissimo qui sotto) l’aveva fotografata con il figlio Jonah, la sua “fonte di felicità”.

Il ricordo delle sue amiche colleghe.