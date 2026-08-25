Tania Cagnotto, il tuffo perfetto in coppia con la figlia: “Diventerà una campionessa”

Maya, la figlia di Tania Cagnotto, a 8 anni è già una sportiva strepitosa e mostra tutto il suo talento come tuffatrice insieme alla mamma

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tania Cagnotto

Anche se si è ritirata dalle competizioni agonistiche, Tania Cagnotto continua ad amare i tuffi e su Instagram racconta di aver trasmesso questa passione anche alla figlia. A soli 8 anni la piccola Maya è già una tuffatrice provetta e nel video pubblicato dalla sportiva si tuffa insieme alla sua mamma grande precisione.

Tania Cagnotto e la figlia Maya, il tuffo perfetto in coppia

A volte il talento è anche questione di genetica e Maya, 8 anni, sembra aver ereditato la passione per il tuffo sincronizzato dalla sua famosa mamma. Nel video pubblicato su Instagram da Tania Cagnotto vediamo l’ex tuffatrice, oggi dirigente sportiva, tuffarsi dalla barca durante le vacanze in famiglia.

Nella clip Maya si lancia in acqua con la madre dando vita ad un tuffo sincronizzato spettacolare. Poco dopo altri tuffi dei familiari della sportiva, fra cui l’ultimo, piuttosto buffo, commentato dalla stessa Tania.

“Tuffi sincronizzati in famiglia o quasi – ha scritto nella didascalia -. L’ultimo tuffo non so se è degno di far parte della famiglia, decidetelo voi”.

Ad attirare l’attenzione degli utenti è stato soprattutto il tuffo che vede protagoniste Tania Cagnotto e la figlia Maya. La piccola è nata nel 2018, frutto del legame della sportiva con Stefano Parolin. Tre anni dopo la coppia ha avuto la secondogenita Lisa.

E in tanti sono convinti che a seguire le orme di Tania Cagnotto, diventando una campionessa, sarà proprio Maya. “Il talento passa di generazione in generazione… i tuffi sono nel DNA”, ha scritto un utente su Instagram. “La bambina è eccezionale, ma non avevo dubbi”, ha aggiunto un altro. E poi si legge: “Che stile Maya!”, “Maya ha lo stile e la leggerezza della mamma!! Bravissima”, “La bambina è già portata! Tutta la mamma”.

Un altro follower ha aggiunto: “Vederti tuffare anche per divertimento apre sempre e comunque il cuore! Grande campionessa”.

Classe 1985, Tania Cagnotto è considerata una delle più grandi tuffatrici di tutti i tempi. È stata l’unica donna italiana ad aver conquistato una medaglia d’oro mondiale individuale nei tuffi. Inoltre è stata la tuffatrice europea con maggior numero di podi nella sua carriera. Nel 2016 a Rio De Janeiro ha conquistato la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri, vincendo poi la medaglia d’argento nel trampolino, tuffandosi in sincro con Francesca Dallapé.

La vita di Tania Cagnotto dopo l’addio alle competizioni

Una carriera costellata di successi, poi nel 2020 la scelta di lasciare le competizioni sportive per trascorrere più tempo con la famiglia.

“Questa è stata una scelta davvero difficile – aveva spiegato in una lettera aperta, pubblicata su Instagram – Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta Olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera dell’Italia e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”.

In quell’occasione Tania aveva concluso in modo molto particolare la sua lettera. “Vi prometto che vi renderò ancora partecipi della mia vita – aveva svelato -e comunque questo è solo un arrivederci al mondo dei tuffi perché credo di poter dare ancora qualcosa in un altra veste… E poi a Maya servirà un’allenatrice”.