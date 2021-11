Francesca Alotta, rinata grazie a Tale e Quale Show: i dolori del passato

Tale e Quale Show Show, il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2021

A Tale e Quale Show Francesca Alotta brilla e si diverte. Nel programma, infatti, si è conquistata spazio con le sue esibizioni, riuscendo anche ad ottenere delle bellissime soddisfazioni. Questa esperienza, per lei, non è solo una questione lavorativa, ma qualcosa che riguarda anche il suo benessere.

Francesca Alotta, i dolori del passato

La vita di Francesca Alotta, infatti, non è stata sempre tutta rose e fiori. Al contrario, ha dovuto affrontare tutta una serie di grandi difficoltà, che si sono susseguite e che per lungo tempo l’hanno destabilizzata. A parlarne è stata proprio lei, che si è lasciata intervistare da TvMia confessando di aver sofferto molto in passato:

Dopo il successo di Non Amarmi è arrivata una serie di eventi che mi hanno sconvolto la vita e mi hanno portato a mettere da parte anche la musica, ho perso il bambino che aspettavo da mio marito e poi è finito anche il mio matrimonio. E poi ho scoperto di avere un tumore all’utero.

Insomma, la Alotta ha dovuto prima affrontare il grande dolore dell’aborto, seguito poco dopo dalla rottura definitiva del suo matrimonio. Già questo sarebbe bastato a destabilizzare qualsiasi persona. Per lei, però, si è aggiunta anche la malattia.

La Alotta, infatti, nel momento più buio della sua vita ha scoperto di avere un tumore maligno all’utero molto esteso che l’ha costretta a subire un’operazione d’urgenza e pesanti terapie. Per guarire ha sfoderato tutta la sua forza e la sua voglia di vivere.

Francesca Alotta, rinata grazie a ‘Tale e Quale Show’

Partecipare a Tale e Quale Show, per lei, ha sortito effetti molto positivi. Si è finalmente potuta rimettere in gioco dopo le perdite e la malattia e ha ripreso in mano il suo lavoro. In un futuro non troppo lontano ha anche intenzione di pubblicare un nuovo disco.

Grazie a Tale e Quale Show – ha dichiarato– sono rinata.

Il sorriso è, insomma, tornato sul volto di Francesca Alotta. Il merito è, in parte, di Carlo Conti che l’ha fortemente voluta nel programma, ma soprattutto della sua determinazione e della sua voglia di farcela anche contro le difficoltà più grandi della vita.