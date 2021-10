Francesca Alotta sulla malattia: “Mi è crollato il mondo addosso”

Francesca Alotta è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Tale e Quale Show: nel talent condotto da Carlo Conti la cantante sta dimostrando tutto il suo talento, le sue capacità e la sua grande simpatia. Eppure, dietro al suo sorriso genuino, si cela un grande dolore, quello di aver combattuto contro un tumore che ha cambiato la sua vita.

Francesca Alotta, il trauma della malattia

In un’intervista al settimanale DiPiù, la cantante si è lasciata andare a una confessione su uno dei periodi più bui della sua vita, aprendo il suo cuore su questo episodio.

“Era molto esteso, sono stata operata d’urgenza” ha raccontato la cantante al magazine, ripercorrendo la drammatica esperienza di qualche anno fa: “Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso”.

Quella della malattia è stata una sfida difficile da affrontare, come ha spiegato: “Mi è crollato il mondo addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”. Oggi l’artista può dirsi guarita e anche se il cancro ha segnato profondamente la sua esistenza, ha tratto un grande insegnamento da questa esperienza.

Francesca Alotta, una vita complicata

La vita di Francesca Alotta è stata segnata da tanti dolori. La vincitrice del Festival di Sanremo, ha raccontato in diverse interviste che poco dopo il trionfo alla kermesse musicale ha vissuto il periodo peggiore della sua vita, in cui si sono susseguiti tre avvenimenti drammatici: la perdita del papà, la perdita di un figlio e la malattia della mamma.

“Ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’istinto materno”, aveva raccontato la Alotta durante un’intervista a Vieni da Me.

Nonostante tutto Francesca Alotta non si è mai abbattuta, come ha confessato al settimanale: “Esperienze così terribili possono avere conseguenze positive. Dopo la malattia io mi sento una donna nuova, ho imparato a volermi bene e ad apprezzare appieno le piccole e grandi gioie di ogni giorno”.