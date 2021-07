Tale e Quale, Carlo Conti risolve il problema blackface dopo le polemiche

editato in: da

Carlo Conti: 60 anni di successi, amicizia e amore

I concorrenti di Tale e Quale Show sono ufficiali, ma Carlo Conti ha voluto mettere i puntini sulle i anche per quanto riguarda il problema del blackface. Nell’edizione 2020, infatti, c’è stato qualcuno (Ghali) che ha avuto da ridire sulla scelta della redazione di colorare di scuro il volto di coloro che hanno rappresentato i cantanti afroamericani, scatenando un vero e proprio caso sui social.

Ebbene Carlo Conti, colpito da questa situazione, ha deciso di porvi rimedio in un modo che è già destinato a dar discutere. Per l’edizione 2021, infatti, ha ingaggiato la figlia di Wess – Deborah Johnson – che sarà chiamata a interpretare tutti quegli artisti di colore che hanno fatto la storia della musica (e del programma). Le sue dichiarazioni al settimanale Oggi non lasciano dubbi:

“L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess. Sarà lei a portare in scena gli artisti di colore. Non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista’ non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno”.

La rappresentazione degli artisti neri non si è limitata però alla sola colorazione del viso, ma ha aggiunto anche qualche particolare ritenuto caratteristico e che non è piaciuto a qualcuno. Per questo motivo, Carlo Conti ha deciso che è arrivato il momento di mettere un punto alle polemiche e ricominciare con un cast nuovo e con altri obiettivi.

La prima puntata dello show è attesa per il 17 settembre e arriva dopo una stagione non facile. Carlo Conti, infatti, è stato colpito duramente dal Covid, in una forma aggressiva che ha anche richiesto il ricovero in ospedale. Sostituito dalla giuria per qualche puntata, il conduttore fiorentino è poi tornato al timone del programma con una forza maggiore rispetto a quella di prima. Se il cast di Tale e Quale è praticamente fatto, lo stesso non si può dire della giuria che è ancora in fase di realizzazione. Si parla anche di Cristiano Malgioglio.