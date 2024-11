Chi è Sutton Foster, la nuova (presunta) fiamma di Hugh Jackman

Fonte: Getty Images L'attrice Sutton Foster

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness per quasi tre decenni hanno formato una delle coppie più belle e chiacchierate di Hollywood eppure questo sogno si è infranto nel 2023, quando i due hanno confermato di aver preso la fatidica decisione: divorziare. Allora avevano rilasciato alcune brevi dichiarazioni, sostenendo la condivisa volontà di dare priorità alla famiglia e ai figli, ma ci sarebbe qualcos’altro dietro. Continuano a rincorrersi alcune voci in quel di Hollywood, che vorrebbero un’altra donna tra le cause di questa separazione, l’attrice Sutton Foster.

Il presunto flirt tra Hugh Jackman e Sutton Foster

Se di flirt si parla, resta attualmente “presunto”. Nessuna nuova coppia all’orizzonte, almeno per il momento, solo alcune voci di corridoio che in un ambiente come quello di Hollywood trovano terreno fertile per diffondersi a macchia d’olio. Ed è così che, già da qualche tempo, si vocifera che la lunghissima storia d’amore tra Hugh Jackman e l’ormai ex moglie Deborra-Lee Furness sarebbe giunta al capolinea a causa di un terzo incomodo.

Una fonte vicina all’attore avrebbe rivelato a Us Weekly che “La relazione tra Sutton e Hugh è la ragione per cui Hugh e Deb hanno divorziato. Molte persone a Broadway lo sapevano, e noi abbiamo tenuto nascosta la cosa perché entrambi sono persone così gentili e fantastiche. Tutti rispettavano la loro privacy. Ma c’è stata una relazione e una sovrapposizione”. Secondo un altro anonimo informatore l’ex moglie di Jackman sarebbe rimasta “sbalordita” una volta scoperta la relazione, anche perché sarebbe stata “l’ultima a saperlo”. Avrebbe provato a salvare il lungo matrimonio ma alla fine tutto è andato perduto.

Chi è Sutton Foster

Il primo incontro tra Sutton Foster e Hugh Jackman è avvenuto sulle scene di The Music Man, in cartellone a Broadway tra il 2022 e il 2023. I due attori hanno recitato insieme in quell’occasione e coincidenza vuole che il mitico Wolverine del grande schermo abbia annunciato la separazione dalla moglie Deborra-Lee Furness proprio alla fine dello spettacolo. Di contro, la Foster solo di recente, quindi a distanza di oltre un anno, ha chiesto il divorzio dal marito Ted Griffin.

“Siamo stati fortunati a condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole – aveva detto l’ex coppia in una nota condivisa -. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale. La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Intraprendiamo questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia affronta questa transizione in tutte le nostre vite”.

Sutton Foster, dunque, sarebbe la donna che ha fatto breccia nel cuore di Jackman. Anche lei attrice, cantante e ballerina di grande successo, si è sempre destreggiata tra i palcoscenici teatrali e il piccolo schermo, recitando in serie TV di grande successo come Law & Order – Unità vittime speciali, Psych e The Good Wife. Ma è Broadway la sua vera “casa”. Tra i suoi ruoli più celebri si ricordano quello di Sandy nel musical Grease, l’adattamento teatrale di Piccole Donne che le valse una nomination ai Tony Awards e ancora Frankenstein Junior, Sweet Charity. In ultimo, The Music Man, dove ha conosciuto appunto la sua (presunta) dolce metà lavorandovi fianco a fianco per oltre un anno.

Sutton Foster ha alle spalle due matrimoni, il primo con il collega di università Christian Borle, dal quale ha divorziato nel 2010, e il secondo con lo sceneggiatore Ted Griffin, col quale ha avuto la figlia Emily Dale.