Giovedì 2 maggio 2024, all’età di 72 anni, è morta a Miami l’attrice Susan Buckner, nota per il suo ruolo nel musical Grease. A dare la notizia, nei giorni successivi, è stata la famiglia, con un comunicato diffuso alla stampa, ai fan e agli addetti ai lavori di Hollywood. I familiari della star non hanno reso note le cause del decesso, lasciando tuttavia sapere che Bucker è deceduta in modo pacifico, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Susan Buckner, la cheerleader di Grease

Susan Buckner nacque a Seattle, negli Stati Uniti, il 28 gennaio 1953. Bellissima e vivace,nel 1971 vinse la coroncina di Miss Washington e, l’anno successivo, rappresentò lo stato di Washington nel concorso di bellezza Miss America. In seguito divenne ballerina del Dean Martin Show, entrando a far parte del gruppo femminile Fantasy e del duo musicale Buckner and Pratt.

Grazie al talento per la danza e il canto fu scelta per prendere parte al musical più famoso della storia del cinema: Grease, dove recitò al fianco delle allora in ascesa star John Travolta e Olivia Newton-John. Nel musical Buckner dava il volto a Patty Simcox, spumeggiante cheerleader, brava ragazza di buona famiglia, amica della protagonista prima della sua entrata nel ribelle gruppo delle Pink Ladies.

Quella in Grease fu la più rilevante esperienza nella carriera di Buckner che, in seguito, prese parte soltanto a un altro film. L’horror Benedizione mortale, al fianco di un’ancora giovanissima Sharon Stone. Tra la fine degli Anni Settanta e i primi Anni Ottanta l’attrice comparve in qualche serie televisiva anche molto nota, come Love Boat, Starky & Hutch e Truck Driver. Per poi limitarsi a qualche ospitata in popolari show statunitensi come The Mac Davis Show e il mitico Sonny and Cher.

In seguito, Buckner si allontanò dai riflettori per dedicarsi completamente alla famiglia e ai due figli nati dal matrimonio, del 1979, con Michael Josephs, compositore musicale attivo nel cinema e in tv, da cui divorziò vent’anni dopo. Ma continuò ad occuparsi di recitazione insegnando, anche danza, ai bambini della sua città.

Il commovente addio della figlia Samantha

“Oltre ai suoi contributi all’industria dell’intrattenimento, Susan sarà ricordata per la sua gentilezza, la sua generosità e l’impegno incrollabile a fare un impatto positivo nella vita degli altri” scrive la famiglia nel comunicato che annuncia la morte dell’attrice. “Il suo spirito effervescente continuerà a ispirare generazioni di artisti e fan. Commoventi le parole della figlia Samantha Mansfield, che la ricorda così: “Era magica. Era la mia migliore amica. Mi mancherà ogni giorno. Sono stata fortunata ad avere una madre così luminosa e ora l’ho come un angelo”. Susan Buckner era una madre amorevole e una presente e allegra nonna di tre nipotini.