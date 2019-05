Storie Italiane, Giampiero Galeazzi sorprende Mara Venier e commuove

Giampiero Galeazzi commuove ancora una volta grazie a Mara Venier, dopo la sua partecipazione a Domenica In lo scorso gennaio.

Il giornalista sportivo, che il 18 maggio ha compiuto 73 anni, si è collegato da casa con lo studio di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele che proprio alla Venier aveva confessato il matrimonio è alle porte. Durante l’intervista, a sorpresa è arrivata la telefonata di Mara Venier che ha voluto fare i suoi speciali auguri a Galeazzi.

I due infatti sono amici di lunga data. E la presentatrice ha confessato di emozionarsi ogni volta che vede le loro vecchie foto insieme. E “Bisteccone” replica:

Mi hai cambiato la vita, sembrava finita, questo rapporto, e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi… capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola. Avevo paura che Mara mi rubasse l’audience di 90esimo minuto quando mi invitò a Domenica In e invece fu una vera e propria bomba. Lei è stata sempre all’avanguardia in questo, e ora vi sono solo delle volgari imitazioni.

Parole di sincero affetto e Zia Mara non resta certo insensibile:

In questo mondo ci sono molte false amicizie, ma tra ma e Giampiero è nata un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un’amicizia vera basata sul rispetto, la complicità, sulla voglia di stare insieme, per me lui è uno della mia famiglia. La televisione non c’entra, è un regalo bellissimo che mi è stato fatto, ti voglio bene amore mio.