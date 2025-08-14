Steve Martin compie 80 anni, i grandi amori della sua vita

Getty Images Anne Stringfield e Steve Martin

Non è solo tra gli attori più talentuosi al mondo, ma è anche tra gli uomini più divertenti al mondo: Steve Martin compie 80 anni oggi 14 agosto. Il suo talento per la comicità, la sua maniera di portare sul piccolo e grande schermo personaggi che restano e che resistono nel tempo: la lunga carriera ci racconta un uomo che è arrivato a 80 anni senza mai perdere il suo fascino, quel profondo desiderio di strappare un sorriso. Ma oltre i personaggi c’è di più, tra flirt, due matrimoni e una figlia avuta nel 2012, all’età di 67 anni.

Steve Martin, flirt e amori della sua vita

Era il 1986 quando Steve Martin sposò la sua prima moglie, Victoria Tennant: si sono conosciuti sul set di All of Me e sono rimasti insieme per 7 anni, prima di divorziare nel 1994. Ma di amori e di flirt, senza arrivare all’altare, l’attore ne ha avuti molti, come quello con Linda Ronstadt alla fine degli anni ’70, quando entrambi erano all’apice della loro carriera: anche se alla fine le loro strade si sono separate, i due sono rimasti molto amici.

L’attore ha poi avuto una frequentazione con l’attrice di Sex and the City, ovvero Kristin Davis – l’interprete dell’iconica, dolce e indimenticabile Charlotte York – che, invero, non è durata a lungo. Martin è stato “single” per diverso tempo, prima di sposare l’ex moglie Victoria, con frequentazioni piuttosto saltuarie, durate pochi mesi.

Sempre a metà degli anni ’70, ha frequentato Karen Carpenter, membro del duo musicale “The Carpenters”, e tra le sue ex figura anche la splendida attrice Helena Bonham Carter, dopo che si erano conosciuti sul set di Novocaine. Sono stati insieme per qualche mese. Ha frequentato per due anni Anne Heche, morta tragicamente l’11 agosto 2022 dopo un incidente stradale.

La storia d’amore con Anne Stringfield e la figlia Mary

Dopo aver vissuto tantissimi amori, flirt passeggeri e amorazzi da copertina, Steve Martin ha trovato la sua anima gemella in Anne Stringfield, con cui sta insieme da ormai da oltre vent’anni. Nonostante la popolarità dell’attore, di questa coppia non sappiamo molto. Soprattutto, l’attuale moglie preferisce decisamente vivere una vita ben lontana dalle luci accecanti dei riflettori. I due si sono conosciuti perché entrambi collaborano con The New Yorker: la Stringfield, fact-checker, ha verificato i fatti di una notizia di Martin, che scrive per la sezione umoristica della rivista.

“Lei rende tutto possibile. Possiede una delle qualità più importanti che una persona possa avere, ed è la gentilezza. (…) Abbiamo parlato al telefono per un anno prima ancora di incontrarci”. Quello con Anne è stato il secondo matrimonio per Martin: all’evento, celebrato il 28 luglio 2007 e officiato dall’ex senatore del Nebraska Bob Kerrey, hanno partecipato 75 invitati, come Eugene Levy, Tom Hanks e Diane Keaton.

La coppia ha avuto una figlia, Mary, nel 2012. A riguardo, Martin aveva detto all’AARP: “Penso che se avessi avuto un figlio prima, sarei stato un pessimo padre perché avrei distolto l’attenzione dalla mia carriera. Sono molto disponibile con lei, ed è fantastico. Mi sta dando molto più di quanto io stia dando a lei. Sono molto felice. Mia moglie da sola sarebbe stata una ricompensa sufficiente per la mia vita… ma ora mi ha dato una bambina meravigliosa”.