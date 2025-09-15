Stefano De Martino, weekend al mare con suo figlio Santiago: “Bellissimi”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Un fine settimana all’insegna della semplicità e degli affetti più cari. Stefano De Martino, volto amatissimo della televisione italiana, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax insieme al figlio Santiago, nato dal suo matrimonio ormai concluso con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi conduttore affermato, ha condiviso alcuni scatti e video che lo ritraggono in riva al mare, tra sorrisi e momenti di complicità che hanno subito catturato l’attenzione dei fan.

Stefano De Martino, weekend di relax con Santiago

Le immagini mostrano padre e figlio immersi nella quotidianità più spontanea. Una passeggiata sulla battigia, un tramonto goduto insieme, il gioco con la sabbia. Semplici dettagli, ma sufficienti a restituire la dimensione più normale di Stefano De Martino, lontano dai riflettori e dalle dinamiche televisive più feroci di questi giorni, in veste di padre presente e affettuoso come dopotutto è sempre stato. Non sono mancati i commenti di chi, sotto i post, ha sottolineato la bellezza e la naturalezza di questo legame, definendo i due come “bellissimi”.

Il rapporto tra Stefano De Martino e Santiago è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica, non solo per via della popolarità dei genitori, ma anche per la delicatezza con cui entrambi hanno scelto di preservare l’infanzia del bambino. Lui, in particolare, ha sempre mostrato grande attenzione nel mantenere un equilibrio tra la propria vita pubblica e il ruolo di padre, evitando eccessi di esposizione ma, al tempo stesso, condividendo piccoli frammenti di vita che raccontano la sua quotidianità più vera.

IPA

Una pausa dalla tv

In questo weekend marino si avverte l’essenza dell’andare oltre la semplice vacanza in un tempo dedicato esclusivamente al rapporto genitore-figlio. E in un momento in cui il lavoro e gli impegni pubblici sembrano occupare ogni spazio, la scelta di Stefano De Martino di ritagliarsi giornate interamente dedicate a Santiago è un chiaro segnale della necessità di prendersi una pausa da tutto.

Molti osservatori hanno notato come, nel corso degli anni, la figura del conduttore sia maturata profondamente. Se agli esordi era percepito soprattutto come giovane ballerino dalle ambizioni artistiche, oggi appare come un professionista più risolto, che sa muoversi con disinvoltura in tv e, parallelamente, sa essere un padre attento e presente. La crescita personale e quella professionale sembrano procedere di pari passo, e proprio i momenti come questo contribuiscono a rafforzare l’immagine di un uomo in grado di bilanciare con naturalezza le due dimensioni.

La complicità con Santiago emerge anche nei piccoli dettagli che peraltro sono sempre stati chiari. Sono istantanee che parlano di un legame solido, costruito nel tempo e alimentato dalla volontà di esserci davvero, nonostante le difficoltà che inevitabilmente accompagnano la vita di una famiglia esposta all’attenzione mediatica.

Il weekend al mare, dunque, non è soltanto una parentesi di svago estivo, ma anche la conferma di un rapporto padre-figlio che resiste al tempo e alle trasformazioni della vita, anche quando l’amore tra i genitori finisce. Oggi che Santiago è cresciuto, trascorre molto tempo con Stefano ma anche con la madre Belen Rodriguez, che nel 2021 gli ha anche dato una sorella: Luna Marì.