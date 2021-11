Stefania Orlando, dopo il GF Vip in crisi col marito

Prima ancora del suo successo all’ultima edizione di Tale e Quale Show, Stefania Orlando è stata tra i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua partecipazione al reality, durata circa ben sei mesi, è riuscita a conquistare l’affetto di tantissimi sostenitori. Tante, però, sono state le difficoltà che ha affrontato una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è stata una vera e propria protagonista. Entrata la prima settimane e uscita solo una volta arrivata in finale, ha attirato l’attenzione con la sua personalità forte, con le profonde amicizie che è riuscita a stringere e anche con qualche scontro di fuoco.

Dopo sei mesi di reclusione nella Casa più spiata d’Italia, però, tornare alla normalità non è stato affatto semplice e, anzi, ha affrontato anche dei forti momenti di crisi che hanno messo a dura prova il suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. A confermarlo proprio lei, che al settimanale Chi ha dichiarato:

Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile.

La crisi, fortunatamente, è ormai solo un ricordo. E il merito è proprio di suoi marito, Simone, che ha dimostrato di avere grande pazienza. La Orlando, infatti, si è assunta tutta la responsabilità e ha ammesso che il momento buio era principalmente suo ed era solo lei ad essere cambiata:

Ci ho messo tanto – ammette – Sono tornata in me da poco. Simone è stato un angelo. E’ stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata.