Stefania Orlando e il desiderio di un figlio: “Vero, ma non è il momento”

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Un sogno, quello di Stefania Orlando, che è maturato con il tempo. La conduttrice è stata una delle gradite protagoniste della puntata del 10 ottobre di Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini, per un’intervista a cuore aperto nella quale ha anche parlato della possibilità di avviare le pratiche per l‘affido di un ragazzo adolescente e della sua esperienza come concorrente a Tale e Quale Show, nel quale si sta emozionando e sta facendo emozionare il pubblico.

Stefania Orlando, il desiderio di essere madre

La conduttrice è stata una delle concorrenti più apprezzate dell’edizione del Grande Fratello Vip 2020 ed è stato proprio in Casa che ha sviluppato un istinto materno che non sapeva nemmeno di avere: “Ho fatto un’intervista in cui ho parlato a voce alta. Ho espresso questa cosa ed è vero. Hanno scritto che ho già avviato le pratiche ma non è così”.

La sua speranza è quella di prendere in affidamento un ragazzo adolescente, così da costruirle un futuro insieme al marito Simone con il quale ha trovato l’amore oltre 10 anni fa. Il sogno è rimasto nel cassetto per molto tempo ed è destinato a rimanervi ancora per un po’, almeno fino a quando i suoi genitori avranno ancora bisogno di lei: “Ho due genitori anziani, che per me sono come dei figli. Noi figli siamo molto presenti nonostante siano ancora completamente autosufficienti”.

L’affidamento di un figlio sarà però il passo successivo che Stefania Orlando ha intenzione di compiere con il marito Simone Gianlorenzi, colui che l’ha sostenuta più di tutti nel suo difficile percorso all’interno della Casa del GF Vip.

Il grande successo a Tale e Quale Show

L’amore è di certo al centro della vita di Stefania Orlando, ma la conduttrice sta anche vivendo un periodo particolarmente florido sotto il punto di vista professionale. Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, nel quale è arrivata a un soffio dalla vittoria, la conduttrice romana è approdata a Tale e Quale Show dove sta dando prova del suo talento nel canto.

La prova nelle vesti di Anna Oxa, per la quale è stata affiancata da Fausto Leali, ha conquistato la giuria e il pubblico che non è abituato a vederla cantare, malgrado le doti che sta manifestando con il piacere dei tanti telespettatori del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti.