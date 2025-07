Sonia Grey: “Ho avuto una storia segreta con Silvio Berlusconi”

IPA Sonia Gray

Sonia Grey e Silvio Berlusconi hanno avuto una storia d’amore. A rivelarla, a distanza di tempo, l’ex conduttrice ormai lontana dal piccolo schermo. Una relazione tenuta segreta ma ricordata con affetto dall’ex presentatrice che oggi ha cambiato vita e ha deciso di virare la sua carriera sui social, dove condivide foto e video in cui mette in mostra tutta la sua prorompente sensualità.

La storia tra Sonia Grey e Silvio Berlusconi

Sonia Grey ha ricordato Silvio Berlusconi in un’intervista rilasciata a Libero. Un incontro casuale ma decisivo per l’ex conduttrice, che ha iniziato la sua carriera televisiva grazie a Gianni Ippoliti nel programma di Italia 1 Dibattito.

“Alla presentazione dei palinsesti Mediaset sto per salire sul palco e incrocio Berlusconi. Il Cavaliere mi dà un colpetto e sussurra “Cribbio, peccato che io abbia già una moglie, perché una come lei è da sposare subito”, ha rammentato.

Poi ha precisato a proposito del Cavaliere: “Mi ha sempre voluto bene, è stato importante per me. Quando gli ho detto che avevo conosciuto il mio futuro marito si è fatto da parte, ha capito subito. Noi una coppia? Avevamo una storia e siamo stati insieme per un periodo, ma non ufficialmente”.

Non solo Berlusconi, Sonia Grey ha rivelato – senza però fare i nomi – di aver amato anche “due calciatori italiani, uno del Milan e uno dell’Inter, e uno straniero del Milan”.

Cosa fa oggi Sonia Grey

Lontana ormai da anni dagli studi Rai e più in generale dal mondo dello spettacolo, Sonia Grey si è reinventata online, dove oggi guadagna cifre da capogiro vendendo contenuti bollenti.

“Vendo fotografie in pose ammiccanti e video in cui interpreto una sexy dottoressa o una sexy professoressa che parla, in maniera scientifica, del sesso – ha spiegato – Guadagno qualche decina di migliaia di euro al mese“.

A supportarla c’è un’intera squadra, composta anche dal figlio Marco e dalla sua fidanzata. L’addio al piccolo schermo risale a oltre dieci anni fa: “I contratti si abbassavano, il lavoro aveva perso adrenalina. Mi sono detta: bisogna cambiare“, ha chiarito.

Per questo ha raggiunto l’attuale compagno – un medico esperto di estetica e metabolismo – a Bolzano, dove oggi vive tra natura e silenzio: “Gestiamo insieme una farmacia, pratichiamo sport, e sei mesi all’anno li passiamo nella nostra villa a Dubai”, ha raccontato.

Ma la vera attività di punta è quella da content creator: “Li ho studiati, i social. Già negli ultimi anni di tv avevo capito che il futuro sarebbe stato lì”, ha ammesso Sonia.

A 56 anni la Grey è in gran forma: “Questione di genetica, mio padre ha 86 anni e sembra un pischello. Ma ho anche un compagno medico che si intende di metabolismo ed estetica: gestiamo una farmacia con i prodotti migliori, tra cui gli integratori di nostra produzione. E poi pratico molto sport qui nel verde di Bolzano: ho fatto triathlon e ora gioco pure a golf”, ha affermato.

Ha infinte concluso: “Sono appassionata di percorsi esoterici, studio ermeneutica, la Bibbia, le foglie di palma. Ognuno di noi ha un lato nascosto”.