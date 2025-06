Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Instagram di Sofia Viola Sofia Viola, chi è la nuova Miss Mondo Italia 2025

Ha ventuno anni, un sorriso contagioso e uno sguardo cangiante che sembra cambiare colore a ogni riflesso di luce. Si chiama Sofia Viola, arriva da Pozzuoli e il 15 giugno 2025 è stata incoronata Miss Mondo Italia 2025 nella suggestiva cornice dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli. Un trionfo mediterraneo, che profuma di mare e tradizione partenopea, e che apre a questa giovane campana le porte del concorso di bellezza più antico e prestigioso del pianeta.

La fascia gliel’ha consegnata Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024, ed è bastato uno sguardo per capire che Sofia aveva già qualcosa in più: portamento da attrice, carisma da reginetta, e una serenità solare che raramente si vede in passerella. Ma chi è davvero questa ragazza che ora si prepara a rappresentare l’Italia al concorso internazionale?

Sofia Viola, chi è Miss Mondo Italia 2025

Alta 178 centimetri, capelli castani e fluenti, Sofia Viola è nata a Napoli ma vive a Pozzuoli, ed è proprio lì che ha imparato a riconoscere la forza dell’identità e della bellezza autentica. I suoi occhi color nocciola – con riflessi verde, ambra, marrone e persino blu – sembrano quasi un filtro Instagram naturale: “magnetici” è l’aggettivo più usato per descriverli. Ma non è solo questione di estetica: Sofia ha la grazia e l’eleganza di chi ha ricevuto in dono il nome di una leggenda.

“Mi chiamo Sofia come Sophia Loren, mia musa ispiratrice” ha raccontato. Un omaggio, ma anche una promessa. Perché il sogno più grande della nuova Miss Mondo Italia non è quello di vivere da reginetta, ma recitare. E non si tratta di un capriccio dell’ultima ora: Sofia studia recitazione a Roma, con coach privati e una docente di Napoli. Sta lavorando su dizione, interpretazione e presenza scenica. Ha già portato in scena un monologo sull’imperfezione come valore, e vorrebbe presentarsi a Miss World con Filumena Marturano, in inglese.

Un omaggio alla grandezza del teatro italiano, ma anche un messaggio potente: la bellezza è un fatto di carattere.

Dalla pallavolo alla passerella, senza scorciatoie

Prima della corona, c’è stata la palestra. Sofia ama lo sport, in particolare la pallavolo, che le ha insegnato a “fare squadra e condividere”. È anche appassionata di equitazione e nuoto, e non le manca la determinazione: “Sono semplice, solare, obiettiva, pronta ad ascoltare i consigli” ha raccontato in un’intervista. E per chi pensa che i concorsi di bellezza siano tutti strategia e competizione, lei risponde con un sorriso: “Sono andata a Miss Mondo Italia per divertirmi”.

In realtà, c’è un retroscena curioso dietro la sua partecipazione: i genitori l’hanno iscritta a sua insaputa, convinti che avesse il potenziale per arrivare fino in fondo. E avevano ragione. Sofia aveva già partecipato a Miss Italia nel 2023, arrivando in finale con la fascia di Miss Campania. Aveva poi scelto di non continuare, pensando che i concorsi non fossero la sua strada. Ma l’occhio lungo della famiglia ha fatto centro.

Non solo: la bellezza, in casa Viola, è una questione di DNA. Anche la madre e la nonna hanno partecipato a concorsi locali. In particolare nonna Rita Sicilia fu Miss Campi Flegrei nel 1967. Un’eredità portata avanti con fierezza e un pizzico di destino nel nome.