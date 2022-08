“Il dolore che ho subito”: Sofia Calesso, il racconto dell’ex di “Temptation Island”

Fonte: IPA Il dolore di Sofia Calesso, ex di "Temptation Island"

Temptation Island quest’anno non è andato in onda e per i fan non c’è stato modo di immergersi nelle tipiche storie del viaggio nei sentimenti più seguito di Canale 5. Nessuna nuova coppia da seguire, ma nel cuore dei telespettatori trovano ancora spazio alcuni personaggi che sono stati protagonisti nelle edizioni passate del reality. Uno di questi è Sofia Calesso, seguitissima sui social dove condivide i suoi segreti di bellezza e tanti consigli per i follower. E proprio per questo non è passata inosservata la sua assenza, necessaria dopo il dolore che ha subito e di cui ha parlato in una recente intervista.

Sofia Calesso, il dolore per la perdita del figlio

L’ex protagonista di Temptation Island, Sofia Calesso, ha deciso di raccontare per la prima volta il suo ultimo periodo in un’intervista rilasciata a PiùDonna. Un dolore che ha vissuto in silenzio, condiviso finora soltanto con i genitori e con il compagno Alessandro Medici e che l’ha segnata profondamente. Del resto non ci sono parole per esprimere quel che si prova alla notizia di aver perso il proprio bambino, come lei stessa ha affermato. Quella che all’inizio è la gioia più grande per una donna che si appresta a diventare mamma per la prima volta, improvvisamente si è trasformato in un incubo dal quale è stato difficile uscire.

“Quando ho scoperto di essere incinta è stata una gioia immensa – ha raccontato la Calesso – ma non nascondo che avevo anche un po’ di paura. (…) In realtà la mia felicità è durata davvero poco. Ho scoperto di essere incinta ma già ero di 8 settimane (…) ma dopo solo 2 settimane dalla scoperta, una mattina che Alessandro non c’era, mi accorgo di avere un’emorragia. Vado subito all’ospedale di Perugia e per la prima volta ho sentito il suo cuoricino. La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito, e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità”.

“Dopo aver perso il bambino, oggi sto ancora in ripresa – ha continuato Sofia nell’intervista -, ma oltre il dolore che ho subito, il susseguirsi di episodi ha dimostrato che momentaneamente non ci sono possibilità che io possa rimanere di nuovo incinta e la cosa è stata ancora più dolorosa da accettare”. Una brutta notizia per la Calesso che ha trascorso qualche tempo lontana dai social e da tutto, concedendosi il tempo per accettare quanto accaduto e quanto prospettato dai medici. “Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me“, ha detto.

Sofia Calesso e Alessandro Medici, la forza dell’amore nonostante il dolore

Quando la parola “aborto” fa irruzione nella vita di una donna non è mai semplice. Una parola che porta con sé talmente tante implicazioni da rendere difficile anche solo il racconto di un’esperienza simile: c’è un bambino che non vedrà mai la luce, un figlio a cui non potrai mai dare un volto né una voce, un dolore mentale e anche fisico che ti prova come nessun’altra cosa al mondo. E in questa cornice non è semplice venirne a capo, specialmente quando ti isoli alla ricerca di una solitudine che, almeno in parte, potrebbe darti ristoro.

Sofia Calesso ha potuto contare sull’amore e il supporto del compagno Alessandro Medici, con il quale ha partecipato a Temptation Island 7, edizione condotta da Filippo Bisciglia. È stato proprio lui a comprendere per primo la sua esigenza di staccare la spina e allontanarsi da tutto e da tutti, quando neanche gli impegni di lavoro riuscivano più a distrarla dal suo grande dolore. Del resto è impossibile cancellare tutto con un colpo di spugna ed è giusto, oltre che necessario, metabolizzare ciò che è accaduto per riprendere in mano le redini della propria vita.