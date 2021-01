Sex and the City, il futuro di Mr Big: parla Sarah Jessica Parker

editato in: da

Sarah Jessica Parker parla del futuro di Mr Big nel revival di Sex and the City. Ormai è ufficiale: presto su HBO Max andranno in onda i nuovi episodi della serie intitolati And Just Like That. Il teaser trailer dello show è stato pubblicato sui profili Instagram delle attrici che interpretano Miranda, Charlotte e Carrie. Per ora sembra chiaro che Kim Cattrall, attrice che vestiva i panni di Samantha Jones, non ci sarà. E Mr Big? In tanti si chiedono quale sarà il futuro del grande amore di Carrie Bradshaw.

Nelle ultime puntate avevamo lasciato i due innamorati finalmente felici e innamorati. In particolare alcuni utenti hanno commentato i post dell’attrice relativi a Sex and the City chiedendo cosa succederà a Mr Big, personaggio interpretato da Chris Noth. “Aspetta e guarda”, ha replicato la 55enne. Qualche tempo fa James Andrew Miller, giornalista di Origins, aveva rivelato che nella sceneggiatura del terzo film – mai realizzato – era stata prevista la morte di Mr Big. L’uomo sarebbe dovuto morire sotto la doccia a causa di un infarto e la pellicola avrebbe raccontato Carrie alle prese con il lutto, circondata dall’affetto delle amiche.

In seguito lo stesso Chris Noth aveva replicato, parlando di una fake news e rassicurando i fan. Qualche tempo fa il divo era tornato a parlare del rapporto fra il suo personaggio e quello di Carrie. “Quel che dico sempre a tutti è che Mr Big non ha mai provato a fingere di essere qualcuno che non era. Carrie, invece, ha fatto l’esatto contrario. Mr Big è sempre stato onesto con se stesso e non l’ha mai tradita. Il rapporto non ha funzionato e si è sposato, mentre lei ha continuato a…quanti ragazzi aveva?”, aveva detto, facendo arrabbiare i fan.

Terminata la serie tv, fuori dal set, Sarah Jessica Parker e Chris Noth hanno continuato a coltivare il loro rapporto. Alcuni mesi fa l’attrice aveva commentato una foto in cui Mr Big svelava di essersi rasato i capelli. “Ho deciso che avere a che fare con i capelli in questo momento era superfluo”, aveva scritto lui e lei aveva replicato: “Perché hai aspettato così tanto?”.