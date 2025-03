Serena Rossi moderna regina delle favole: l’abito e l’hair look incantano sul red carpet

Da Anna in "Frozen" a Strega Cattiva: Serena Rossi è la voce cantante di Grimilde nel nuovo Live Action Disney “Biancaneve”. La premiere milanese del film, però, ha visto lei protagonista in panni dark e sofisticati

Dopo un’attesa che è parsa interminabile, scandita come di consueto da inarrestabili quanto velenosissime polemiche prematuramente sorte, oggi in tutti i cinema italiani è finalmente approdata l’incantata nuova trasposizione cinematografica del primo lungometraggio animato in assoluto della Disney: Biancaneve. Nel cast vocale italiano a prestare la sua voce alla Regina Cattiva, impersonata sul grande schermo dalla magistrale Gal Gadot, è Serena Rossi ed è stata proprio lei la grande protagonista sul red carpet alla prima del film, in quel di Milano.

Serena Rossi è la nostra vera Regina Cattiva: il look da Villain alla prima del film

Voce cantante di Grimilde, colei più nota al mondo come Regina Cattiva, antagonista di Biancaneve, Serena Rossi ha fatto la sua entrata trionfale rubando ad ogni presente la scena alla première di Milano.

L’attrice e cantante napoletana, classe 1985, si è presentata all’anteprima milanese del nuovo Live Action targato Disney fasciata in un lungo abito da sera monospalla dal sapore ultra chic, di un nero satinato degno d’una vera Villain, rigorosamente corredato da una pettinatura raccolta che la faceva sembrare come direttamente uscita dalla fiaba dei Fratelli Grimm.

Vivace, talentuosa ed anche sofisticata, la star di Mina Settembre ha dato l’ennesima conferma di possedere un senso estetico e dell’eleganza innati: la lunga chioma, dal castano scuro acceso da riflessi caldissimi, esattamente come le tendenze capelli della primavera suggeriscono, era intrecciata in un’acconciatura morbida ma affatto spettinata che ha letteralmente conquistato chiunque.

Si trattava di una treccia lunga e fine ad adagiarsi sulla schiena, chiusa sull’estremità da un delicato fiocco nero in tessuto lucente intonato al bell’abito, entrambi brillanti sotto le luci dei flash. La scriminatura era centrale, con una simmetria perfetta contrastata solo dalla frangia aperta a tendina.

Serena Rossi sul nuovo ruolo vocale in Biancaneve: “Una bella sfida”

Il nuovo ruolo di Serena Rossi, a svelare di lei una sfaccettatura decisamente dark, arriva dopo essere stata la voce italiana di Anna in Frozen: un personaggio iconico, diametralmente opposto rispetto al precedente, malvagio ma al tempo stesso affascinante, è innegabile. Ed è stata la stessa attrice ad ammette di esserne stata terrorizzata da bambina, come tante sue coetanee.

“Ho prestato la mia voce a un personaggio con una vocalità e un temperamento molto lontano di me. Ma il mio mestiere di attrice alla fine è proprio questo, quello di calarmi nei panni di donne sempre diverse, ed è proprio quella la sfida e la parte più divertente, anche se faticosa. Ma a me piace fare cose diverse, altrimenti mi annoio. Mi hanno dato una bella sfida questa volta, spero di averla vinta” ha svelato con immenso orgoglio l’attrice.