Selvaggia Roma su Instagram: “Ho perso la mia bambina”

Fonte: Instagram Selvaggia Roma ha perso la bambina: l'annuncio su Instagram

Un improvviso dolore ha segnato la vita di Selvaggia Roma. A luglio 2022 l’annuncio sui social della sua prima, attesa gravidanza: a distanza di due mesi, purtroppo, la notizia che l’influencer ha perso la bambina che stava aspettando. “Mi tengo stretto il mio dolore” le sue parole in un messaggio condiviso in una story sul proprio profilo Instagram. L’immenso dolore ha travolto anche il compagno di Selvaggia, il calciatore Luca Teti.

Selvaggia Roma ha perso la bambina: “Il cuore non batteva più”

Attraverso una Instagram story condivisa sul proprio profilo, Selvaggia Roma ha annunciato ai suoi followers di aver perso la bambina che stava aspettando. Si è improvvisamente interrotta la prima, attesa gravidanza dell’influencer, nota anche per aver preso parte come concorrente a una delle edizioni del Grande Fratello Vip. A luglio l’annuncio sui social dell’attesa del primo figlio in coppia con il compagno, il calciatore Luca Teti. Ora, purtroppo, la triste notizia ricevuta durante una visita di routine.

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”: queste le dolorose parole di Selvaggia Roma. Era il suo primo figlio, o meglio, la sua prima figlia: quel “nostra piccola” lascia infatti intendere il sesso, ovvero una femminuccia.

Prima di questo dolore, la Roma aveva anche confessato di aver avuto un’infezione durante questi primi mesi di gravidanza. Infezione dovuta al citomegalovirus, molto comune e che in genere si presenta in forma asintomatica sebbene possa avere conseguenze più importanti in caso di donna in gravidanza.

Selvaggia Roma e Luca Teti: a luglio il lieto annuncio

Il dolore che ha travolto Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti arriva dopo mesi di grande felicità. Lo scorso luglio l’annuncio su Instagram della prima gravidanza dell’influencer, oltre a una lunga dedica d’amore al bebè che a breve sarebbe arrivato: “Ancora non so se sei un maschietto o una femminuccia non voglio scrivere un pensiero con frasi fatte. Vorrei scrivere il momento in cui ho visto il test di gravidanza con la scritta incinta 2-3. Il cuore in gola che batteva così forte che pensavo di avere un infarto. Non sapevo se ridere o se piangere dall’emozione”.

Il post proseguiva con parole intrise d’amore: “E subito dopo un flash dei tuoi primi sorrisini, di come potevi essere, di come mi potevi guardare mentre mi chiamavi mamma e di come potevi accarezzare il viso di tuo padre prendendolo con entrambi le tue piccole manine e lui che si intenerisce commuovendosi all’idea di quel piccolo sorriso e gesto immenso pieno di vita. Insomma stavo e sto sognando a lungo. Sto sognando tante cose. Prego dio tutti i giorni per una gravidanza tranquilla”.

Ora è tempo per la coppia di rinascere, ripartire e aprire un nuovo capitolo della loro vita dopo il dolore di questi giorni. Con la speranza che il loro sogno di costruire una famiglia possa, un giorno, tramutarsi in realtà.