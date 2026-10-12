Prova ad aprire il portellone e aggredisce una hostess: Selma Blair arrestata in volo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Selma Blair

Selma Blair è stata arrestata a New York dopo aver causato non pochi problemi mentre era a bordo di un volo della Delta Airlines. Sull’areo, che si stava dirigendo verso l’aeroporto internazionale Jfk, l’attrice avrebbe dato in escandescenze, aggredendo l’equipaggio e persino provando ad aprire il portellone dell’aereo.

Selma Blair arrestata in volo: cosa è successo

A svelarlo Tmz, secondo cui Selma Blair sarebbe stata protagonista di una lite furibonda avvenuta in volo, sedata solamente dall’intervento del personale medico e delle forze dell’ordine. L’attrice, star di film cult come Hellboy e Cruel Intentions, sarebbe stata arrestata intorno alle 23:00 dopo che i funzionari della Port Authority di New York e del New Jersey erano intervenuti in seguito ad una segnalazione riguardante “un passeggero che si era comportato in modo fisicamente aggressivo a bordo del volo Delta Air Lines 938, parcheggiato al gate”.

Selma Blair sarebbe stata “presa in custodia e trasportato in ospedale per accertamenti. Anche due assistenti di volo hanno riportato ferite e una di loro è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti”.

In base alla ricostruzione realizzata, l’attrice 54enne avrebbe provato ad aprire il portellone mentre l’aereo era in volo. Il personale di bordo avrebbe provato a fermarla, ma a quel punto l’attrice avrebbe reagito in modo violento, colpendo un’assistente di volo con un pugno e mordendo un’altra hostess. Alla fine sarebbe stata immobilizzata sino all’atterraggio dell’aereo. A quel punto Selma sarebbe stata trasportata in ospedale per degli accertamenti e anche in questo caso avrebbe avuto degli scontri con la polizia portuale e un’infermiera, che avrebbe poi sporto denuncia.

L’attrice sarebbe stata incriminata per ben due capi d’accusa di aggressione. La prima nei confronti di un agente e la seconda riguardo un infermiera. L’Fbi avrebbe inoltre aperto un’indagine per verificare quanto accaduto in volo e le responsabilità dell’attrice.

I problemi di salute di Selma Blair

Nel frattempo la compagnia aerea Delta ha deciso di condannare l’episodio e ha confermato “tolleranza zero per comportamenti indisciplinati o illegali”. Un portavoce della star ha affermato a TMZ: “Selma ha avuto un’emergenza medica che ha portato al presunto comportamento. Appena atterrata, ha ricevuto immediatamente assistenza e attualmente è in condizioni stabili”.

A chiarire la situazione, con molta probabilità, sarà la stessa attrice. Nel 2018 Selma Blair aveva ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla. L’attrice aveva deciso di raccontare la malattia, non solo nel dolore e nella fatica, ma anche nei suoi piccoli progressi, mostrandosi sul red carpet col bastone e insieme al cane Scout.

“Non volevo essere forte a tutti i costi. Volevo essere vera”, aveva confidato. Nel 2026 aveva spiegato di aver finalmente trovato la giusta terapia. “Non ho più avuto ricadute da un paio d’anni e sto continuamente rinnovando la mia resistenza”, aveva detto, spiegando di aver scelto di vivere appieno la sua vita, viaggiando e lavorando sul set, ma soprattutto trascorrendo il suo tempo con il figlio 14enne Arthur: “La mia gioia verrà sempre da mio figlio”.