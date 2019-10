Chi è Sebastian Yatra, il fidanzato di Martina Stoessel, star di Violetta

editato in: da

Si chiama Sebastian Yatra il fidanzato di Martina Stoessel, la star di Violetta. Compositore, cantautore e musicista colombiano, ha stregato l’ex bambina prodigio della Disney, con cui ha iniziato anche numerose collaborazioni.

Classe 1994, è nato a Medellìn, in Colombia, e il suo vero nome è Sebastián Obando Giraldo. Il suo debutto risale al 2013 quando ha iniziato a scalare le classifiche con una musica che mescola pop, reggaeton e ritmi latini. Fra i suoi brani di successo Alguien robó ft. Nacho y Wisin, Cómo mirarte, Traicionera, Para olvidar, No me llames, Por fin te encontré, Un año e runaway ft Jonas Brothers, Natti Natasha e Daddy Yankee, Cristina.

Negli Stati Uniti, in Messico e in Spagna ha vinto ben 16 dischi di platino oltre a 2 dischi d’oro. A regalargli ulteriore popolarità la relazione con Martina Stoessel, nata dopo una collaborazione. Una love story che è iniziata nel 2017 dopo l’addio della popstar a Pepe Barroso, modello a cui è stata legata per diversi anni.

Martina Stoessel è conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Violetta nell’omonima serie tv Disney. Classe 1997, originaria di Buenos Aires, Argentina, la cantante ha solo dieci anni quando debutta nello show Il Mondo di Patty. Poco dopo diventa protagonista di un programma tutto suo e il successo mondiale è immediato. Insieme ai protagonisti di Violetta, Martina realizza anche un tour mondiale, mentre in Italia viene ospitata in numerose trasmissioni, da Ballando con le Stelle a Ti lascio una canzone.

Nel 2016 debutta al cinema con il film Tini, la nuova vita di Violetta, a cui segue l’uscita dell’album Tini, il primo da solista. Da allora Martina Stoessel non si è mai più fermata, con tanti nuovi singoli, collaborazioni importanti e un tour che la porterà anche in Italia nel 2020. Con lei, molto probabilmente, ci sarà anche Sebastian Yatra per eseguire i brani realizzati insieme.