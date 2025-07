Una romantica proposta di matrimonio in diretta tv per Sara Flaherty, la futura moglie del cantautore Paolo Vallesi. Ma sapete chi è?

IPA Paolo Vallesi e Sara Flaherty

Esistono storie d’amore non hanno bisogno di proclami per farsi notare. Crescono lentamente, lontano dai riflettori, e trovano forza nei piccoli gesti quotidiani. È il caso della relazione tra Paolo Vallesi, voce indimenticabile della musica italiana degli anni ’90, e Sara Flaherty, la donna che oggi è pronta a diventare sua moglie. Una presenza che ha riportato equilibrio e luce nella vita dell’artista, dopo un passato segnato da separazioni e prove dolorose. Chi è davvero questa figura così riservata e al tempo stesso così importante nella vita del cantautore toscano?

Chi è Sara Flaherty

Quando si parla di Sara Flaherty, il primo dettaglio che possiamo notare è che di lei si sa davvero poco. Non rilascia interviste, non calca i red carpet e non alimenta voci e indiscrezioni intorno alla sua lunga relazione con l’artista de La forza della vita. Eppure, la sua presenza al fianco di Paolo Vallesi non è mai stata più importante di così. Dopo la fine del lungo legame con Cinzia, madre del figlio Francesco, il cantautore fiorentino ha attraversato un periodo di smarrimento, umano prima che artistico. Ed è proprio in questo momento di grande bisogno che è arrivata la sua compagna.

Poche immagini, rarissime apparizioni pubbliche — come quella al Festival di Ischia nel 2020 — ma la costante sensazione che tra i due ci sia un’intesa profonda, costruita nel tempo, lontana dalla logica effimera dei flash che spesso caratterizza i legami dei personaggi più conosciuti del mondo dello spettacolo.

Il legame con Paolo Vallesi

Chi è dunque Sara Flaherty? Questa domanda non trova risposte nella cronaca mondana, ma nei piccoli dettagli raccontati da chi la conosce. È una donna bionda, elegante nella sua naturalezza, più giovane di Paolo Vallesi e completamente estranea al mondo dello spettacolo. Una scelta, la sua, che rivela la necessità di non cercare visibilità attraverso la notorietà del partner, ma di vivere l’amore come esperienza intima e non da esibire.

Ottimo, poi, il suo legame con Francesco, il figlio del cantautore. Secondo fonti vicine alla famiglia, ha infatti saputo entrare in punta di piedi nella vita dell’artista, diventando anche per il ragazzo una presenza serena e familiare. Un equilibrio tutt’altro che scontato, soprattutto in un momento di riorganizzazione affettiva dopo una separazione.

La proposta di matrimonio è arrivata in diretta televisiva dopo molti anni trascorsi insieme. L’occasione non poteva essere che essere la finale di Isola dei Famosi, alla quale Paolo Vallesi ha partecipato come concorrente nel 2025. “Sara è la donna che amo, vuoi sposarmi?”, ha dichiarato l’artista di fronte alla sua compagna in lacrime, che di certo non si sarebbe aspettata un risvolto di questo tipo e di fronte all’Italia intera. Chiaramente, la data non è ancora stata decisa ma potrebbe non essere troppo lontana nel tempo. Una bella svolta, per il cantautore fiorentino, che si è separato a 38 anni da Cinzia e dalla quale ha avuto il suo unico figlio. E dopo, ha voluto tenere riservata la sua vita privata, come d’altronde ha sempre fatto, per proteggere quanto di bello stava vivendo nella sua vita.