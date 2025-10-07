Paolo Vallesi si è sposato con Sara Flaherty dopo la proposta all’Isola dei Famosi

IPA Paolo Vallesi e Sara Flaherty

“Sara è la donna che amo”. La proposta era avvenuta alla finalissima dell’Isola dei Famosi, e ora, a distanza di qualche mese, Paolo Vallesi ha sposato la sua Sara Flaherty. La cerimonia si è svolta in modo molto intimo, alla presenza degli affetti più stretti: ad annunciare l’avvenuto matrimonio è stato Paolo Vallesi, proprio con un post su Instagram.

Paolo Vallesi si è sposato con Sara Flaherty

Le nozze discrete, riservate, lontane dalle luci dei riflettori, con i familiari presenti, per celebrare un amore che si è rafforzato ancor di più durante l’esperienza televisiva di Paolo Vallesi all’Isola dei Famosi. Tanto che anche nella didascalia del post su Instagram, che mostra gli scatti del giorno felice, ne ha parlato: “È successo veramente. L’idea è nata nei tanti momenti di riflessione che ho avuto per due mesi in una piccolissima isola in Honduras. La ‘proposta’ è stata fatta in modo eclatante e molti tra voi la hanno condivisa insieme a me e a Sara”.

“Sara è la donna che amo. Mi vuoi sposare? Spero tu voglia farlo”, queste le parole di Vallesi durante la finalissima dell’Isola dei Famosi 2025. E Sara Flaherty, sua compagna da tempo, dopo diversi anni insieme, aveva detto “sì” in diretta. “La cerimonia è stata fatta invece in modo intimo, davanti solo ai nostri familiari. Però vogliamo condividere queste piccole immagini con tutti coloro che mi conoscono, conoscono Sara e che da adesso in poi… ci conoscono e ci vogliono bene”. Nessun clamore, solo il desiderio di celebrare il loro amore, e di dirsi “sì” per l’eternità.

La proposta di matrimonio all’Isola dei Famosi

La finale dell’Isola dei Famosi è stata indimenticabile proprio per la proposta di matrimonio di Vallesi, che, dopo essersi inginocchiato (prima aveva cantato una canzone scritta in Honduras, durante il reality), aveva chiesto alla compagna di sposarlo. Decisione che effettivamente è stata maturata nel corso dell’Isola, un reality che di certo segna e che in qualche modo spinge a rivalutare alcuni aspetti.

“Ho pensato a questo per due mesi. Sara, spero di non averti fatto dispiacere. Conoscendomi, non metto mai le situazioni private in pubblico. L’Isola ti fa fare una vita essenziale”. Lei non aveva avuto alcun dubbio in merito alla proposta, e aveva replicato con: “Che domande, certo”. Ben poco si sa pubblicamente della moglie di Vallesi, lontana dal mondo dello spettacolo: è sempre stata al suo fianco con discrezione, cifra stilistica della coppia.

Vallesi, in passato, ha anche affrontato un periodo non facile, dopo la separazione dalla moglie Cinzia, quando aveva 38 anni (stavano insieme da 20 anni, e inizialmente avevano mantenuto la relazione privata). Dopo la rottura, però, è arrivato un momento duro, senza il figlio Francesco accanto. Ora, Vallesi è pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua vita: sotto il post del matrimonio, avvenuto a Palazzo Vecchio a Firenze, tanti i messaggi di supporto, come gli auguri di Caterina Balivo e di Veronica Gentili. Quest’ultima, che ha condotto l’edizione dell’Isola dei Famosi, ha scritto: “Che bello avervi accompagnati”.