Sanremo 2021, confermati Amadeus e Fiorello. È toto-nomi sulle presentatrici

editato in: da

Le donne della Rai, i palinsesti 2020-2021

Alla presentazione dei palinsesti Rai, Amadeus e Fiorello sono stati confermati ufficialmente alla conduzione del Festival di Sanremo 2021. E ora si aprono le scommesse su chi affiancherà la coppia vincente al timone della kermesse canora.

Il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, così ha annunciato il Sanremo bis per Amadeus e Fiorello: “Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Festival che riaprirà la nostra normalità”. Da qui la decisione di slittare la kermesse canora a marzo, per la precisione dal 2 al 6 marzo,”con la speranza di farlo nella forma tradizionale, perché il Festival non potrebbe essere diversamente”. A un piano B, specifica Coletta, ci stanno pensando ma “il piano B non è Sanremo”.

Se dunque il Festival è pensato in modo tradizionale, la domanda che sorge spontanea riguarda le presentatrici che affiancheranno Amadeus e Fiorello. Lo scorso anno il direttore artistico aveva voluto con sé non vallette ma co-conduttrici, per questo aveva chiamato professioniste molto diverse tra loro, da Diletta Leotta a Sabrina Salerno. E se bis deve essere, presumibilmente Amadeus vorrà ripetere la formula vincente.

Il toto-nomi sulle presentatrici si fa caldo quindi, soprattutto dopo la presentazione dei palinsesti Rai dai quali sono stati esclusi nomi eccellenti. A cominciare da Caterina Balivo che ha rinunciato a Vieni da Me e per il momento non ha trovato un’alternativa.

Secondo gli esperti di LiberoGioco, la conduttrice napoletana ha buone probabilità di calcare il palco dell’Ariston, a pari merito con Elettra Lamborghini che potrebbe tornare a Sanremo non più in gara ma direttamente come presentatrice, dato che il pubblico giovane la adora. In lizza anche Elisa Isoardi, orfana della Prova del Cuoco che ha chiuso i battenti, lasciando spazio al nuovo programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno.

Ancora più papabile è Michelle Hunziker che a Sanremo è ormai di casa. Salgono anche le quotazioni di Maria De Filippi che per altro ha già avuto il permesso da Mediaset di condurre in Rai un programma dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre. Anche il nome di Virginia Raffaele si piazza in pole-position tra le papabili.

Mentre è sempre più lontana la candidatura di Mara Venier, troppo impegnata con Domenica In. E quasi da escludere la partecipazione di Monica Bellucci dopo il forfait dello scorso anno.