Sanremo 2021, chi vincerà: è già toto-nomi

Sanremo 2021, i cantanti in gara della 71esima edizione

Il Festival di Sanremo, che si svolge dal 2 al 6 marzo, è ormai entrato nel vivo. I 26 cantanti in gara si sono esibiti tutti e c’è già una prima classifica generale con in testa Ermal Meta: ed è già toto-nomi sul vincitore.

Ma tutto può accadere sul palco dell’Ariston e quella che potrebbe sembrare una vittoria scontata, non lo è affatto, anche perché per le prime due sere del Festival a votare le performance dei 26 big in gara è stata solo la giuria demoscopica (qui puoi trovare la classifica parziale del 2 marzo e qui la classifica parziale del 3 marzo).

Secondo gli esperti di LiberoGioco, sono 5 i cantanti che si contendono la vittoria, ossia Annalisa, Ermal Meta, Noemi, Francesca Michielin-Fedez e Irama. Le probabilità di arrivare primi in classifica si abbassano per Malika Ayane, Arisa e Colapesce-Dimartino.

Mentre, stando sempre ai pronostici di LiberoGioco, è altamente probabile che Orietta Berti, Bugo e Random si piazzino agli ultimi posti.

Intanto, la classifica generale provvisoria del Festival è così composta dopo la seconda serata (leggi i top e i flop): Ermal Meta, Annalisa, Irama, Malika Ayane, Noemi, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di lista, Maneskin, Max Gazze’, Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Extraliscio con Davide Toffolo, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello.

Secondo il regolamento della 71esima edizione del Festival di Sanremo, a votare le canzoni ci sono 4 giurie, demoscopica, sala stampa, pubblico da casa e orchestra. Nelle prime due serate ha votato solo la giuria demoscopica. Nella terza serata, quella dei duetti, giudica l’orchestra, che decreta la vittoria del premio per “la migliore interpretazione della Canzone d’Autore” più votata durante la serata. Si viene così a creare una nuova classifica, costituita dalla media dei voti espressi della giuria demoscopica nelle prime due serate e quello espresso dall’orchestra.

Nella quarta serata si esibiscono di nuovo tutti e 26 i cantanti che vengono giudicati solo dalla sala stampa. Questo voto fa media sulla classifica parziale. Nella serata finale i big tornano a esibirsi e vengono giudicati dal televoto che fa media con i voti precedenti, finché non si ottengono i primi tre nomi classificati. A quel punto i tre finalisti si esibiscono nuovamente e i voti precedenti vengono azzerati. Si procede così con un nuovo voto misto da parte della giuria demoscopica (che pesa il 33%), della giuria della sala stampa (che pesa il 33%) e del pubblico da casa con il televoto (il cui voto pesa il 34%). Il brano che ottiene la più alta percentuale in quest’ultima votazione vince il Festival.

La 71esima edizione della kermesse si svolge come di consueto all’interno del teatro Ariston di Sanremo. La puntata è anticipata da PrimaFestival, condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci.

È possibile vedere il Festival di Sanremo 2021 in streaming da pc o cellulare grazie a Rai Play, sia sul sito internet, sia scaricando l’apposita applicazione gratuita. Sul portale è presente anche l’apposita sezione Festival di Sanremo 2021 dove verranno anche caricati tutti contenuti riguardanti la kermesse.