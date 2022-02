Salvini e Francesca Verdini sempre più uniti: la notizia più bella prima di San Valentino

Francesca Verdini si è laureata, la dolce dedica di Matteo Salvini

È uno dei politici più riconoscibili anche e soprattutto per la sua presenza social. Il leader della Lega Matteo Salvini pubblica volentieri e a cadenza quasi giornaliera quello che gli succede nella vita di tutti i giorni sui propri profili.

Matteo Salvini e Francesca Verdini festeggiano insieme su Instagram

La negatività al tampone, dopo che aveva comunicato di essere positivo al Covid, non poteva non essere un evento da immortalare con il selfie di rito. L’ex ministro è apparso su Instagram insieme alla fidanzata Francesca Verdini con cui ha una relazione dal 2019, mentre festeggia il “lieto” evento sorseggiando un bicchiere di vino e degustando buon cibo. Salvini infatti ha corredato il post con una didascalia eloquente: “Non mi pare vero, si festeggia il tampone con un buon rosso toscano (grazie Hubert), formaggi piemontesi e valdostani, ricotta romana e arance siciliane!”. I due piccioncini si apprestano quindi a vivere un San Valentino speciale.

Inoltre, il leader della Lega non ha dimenticato la sua fede calcistica e ha concluso il post con un “forza ragazzi” corredato da due cuori, uno rosso e uno nero, un chiaro riferimento al Milan, la squadra per cui tifa e che gioca nella domenica del 13 febbraio 2022 contro la Sampdoria. Di sicuro Salvini si è concesso un momento di relax con la sua Francesca davanti alla TV ed esultando per i suoi beniamini che sono tornati primi in classifica.

La gioia di Matteo Salvini a suon di musica

La gioia per la negatività è emersa anche in un altro post in cui il numero uno del Carroccio si è fatto riprendere in un video in cui, sulle note della canzone di Jovanotti “Penso positivo”, mostra orgoglioso il risultato del tampone.

Nel filmato si vede Salvini sulla terrazza di casa, seduto sul divano, con il computer davanti e il blocchetto degli appunti in mano e in sottofondo la canzone del cantante romano. In particolare la frase che si ascolta nel video è “io penso positivo perché son vivo, perché son vivo…” un pretesto per far dire scherzosamente a Salvini che lui invece è negativo con un sorriso sornione.

Quello di oggi è stato davvero un Salvini scatenato sui social, perché la negatività al tampone gli ha ispirato anche una storia su Instagram. Anche in questo caso si è fatto riprendere poco dopo aver fatto la spesa esternando tutta la gioia per il ritorno alla normalità. L’ex ministro ha commentato l’evento affermando che fare la spesa e buttare la spazzatura sono attività davvero belle concludendo con “evviva la negatività al tampone”.

Quando era risultato positivo Matteo Salvini

Matteo Salvini era risultato positivo al Covid più di una settimana fa, per la precisione lo scorso 3 febbraio. In quel caso si era accorto di aver contratto il virus mentre si recava alla Camera per il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo secondo mandato.

L’isolamento è durato 10 giorni, come da protocollo, che il leader leghista ha sfruttato per dedicarsi ad attività private, alcune delle quali sono state condivise con i suoi follower. Ad esempio l’ultima risale a circa un giorno fa, quando Salvini in una storia si è immortalato in una foto con un piatto di pesce in mano e commentando “In attesa del tamponi, altro esperimento con pesciolino al forno, aglio olio e patate. Vi garba?”. Anche questa foto testimonia come fosse forte la voglia di tornare alla normalità.