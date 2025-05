Salma Hayek: pazzesca in bikini a 58 anni su Sports Illustrated. I suoi segreti

Fonte: IPA Salma Hayek in copertina a 58 anni

Salma Hayek è un’altra di quelle “dive senza tempo”: nel senso che a quasi 60 anni ne dimostra 30 di meno e sembra aver fatto un vero patto con il diavolo. Un po’ come Jennifer Lopez, Demi Moore, Elle Macpherson, tanto per citarne qualcuna. Ma se per molte di loro qualche aiutino estetico c’è stato, e di sicuro tanta costanza di allenamento, Salma ha sempre dichiarato di non aver fatto mai uso di botox, filler, di odiare lo sport e di concedersi pure qualche vizio. Tutto merito di una genetica pazzesca, insomma, figlia di origini latine da parte di madre e libanesi da parte di padre, che l’hanno aiutata non poco, e di qualche segreto che lei stessa ha rivelato.

Salma è comparsa in questi giorni sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue: protagonista assoluta dell’edizione 2025, a 58 anni compiuti (59 a settembre 2025). Meravigliosa, in bikini tempestati di gioielli che illuminavano le sue forme sinuose. Una vera meraviglia della natura, che lascia tutti senza parole e un solo pensiero: “Certo, le foto saranno ritoccate. Grazie tante, c’è Photoshop, le luci, il trucco”. Peccato che poi Salma venga paparazzata in vacanza o fotografata per strada e sia proprio come appare in copertina. Non c’è trucco, non c’è inganno. Solo la stra-fortunata genetica e i segreti che lei stessa ha svelato in varie interviste, e che vi riproponiamo. Senza la garanzia dello stesso risultato, sia chiaro, perché come lei ne nasce una su 100.

I segreti della sua forma: nessun allenamento sfiancante

Punto primo: l’attrice ha più volte dichiarato di non amare il fitness, soprattutto quello fatto di allenamenti intensi in palestra e corse sfiancanti; di non essere mai riuscita a svegliarsi ancora prima dell’alba come fanno molte star impegnate (tipo Vic Beckham), di non poter correre a causa del suo seno ingombrante (“Quattro volte all’anno metto la musica e cammino sul mio tapis roulant. Ma non chiedetemi di correre; il mio seno non è fatto per quello”), e di prediligere attività ben più soft come la meditazione e lo yoga. Soprattutto, su consiglio della sua esperta, ha imparato a tonificare e tenere allenati i muscoli durante le attività di tutti i giorni, che si tratti di fare le scale o lavarsi i denti.

“Non faccio esercizio fisico: tengo solo il corpo in modo da attivare i muscoli tutto il giorno. Lavoro con una specialista a Londra che mi ha insegnato a tenere il corpo in modo che i muscoli siano attivi tutto il giorno. Quindi, anche quando ti lavi i denti, stai allenando i muscoli.”

“Mi ha insegnato a tonificarli senza contrarli. Li rilassi e ti concentri sulle parti che devono essere utilizzate, ma mai in tensione.”

Salma ha però ammesso di utilizzare macchinari a radiofrequenza e microfrequenza, che a suo dire hanno contribuito a rassodare la sua pelle e prevenire la comparsa di rughe.

Salma aveva anche rivelato di mantenersi in forma praticando yoga rigenerante, depurazioni a base di succhi e portando a spasso i suoi numerosi cani, che affettuosamente chiama i suoi “allenatori”.

Salma Hayek, il segreto fondamentale della genetica

Un altro fattore importante? Una genetica splendida: Hayek ha ereditato il suo aspetto sorprendente dal padre libanese e dalla madre ispano-messicana. La mamma, Diana Jiménez Medina, cantante lirica, ha appena compiuto 80 anni, ma pochi direbbero che dimostra la sua età.

Molti credono che questa eredità mediorientale e latino-europea conferisca ad Hayek il suo aspetto naturalmente esotico e la sua figura sinuosa.

“Invecchiare non significa non lavorare e non amare più”

Salma ha raccontato a Glamour l’anno scorso: “Pensavo che invecchiare significasse non lavorare più. Invece sto ancora lavorando. Pensavo che invecchiare forse significasse non essere più innamorata. Eppure sono innamorata”. “Non sento di aver perso la mia flessibilità, la mia agilità o persino la mia forza.Hanno cercato di sbarazzarsi di me in mille modi. Sono ancora qui”.

Niente botox e filler, ma un ingrediente miracoloso

Non c’è magia o prodotti di bellezza costosi dietro la sua pelle impeccabile. Ma Salma, attenzione, usa un prodotto derivato dalla corteccia di un albero. Ha detto: “Uso un ingrediente chiamato Tepezcohuite che viene utilizzato in Messico per le vittime di ustioni perché rigenera completamente la pelle, e non c’è nessuno negli Stati Uniti che lo usi tranne noi.”

“Quando ho portato alcuni degli ingredienti nei laboratori americani, hanno detto ‘Oh mio dio! Come mai nessuno li usa?'”. “Ecco perché non uso Botox, né peeling, né otturazioni”, ha dichiarato a Elle nel 2015.

Si pensa che il Tepezcohuite idrati, rigeneri e ringiovanisca la pelle. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, combatte l’invecchiamento, lenisce e minimizza i pori, proteggendo al contempo la barriera cutanea.