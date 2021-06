Chi è Ryan Prevedel, da vittima dei bulli a star di TikTok

editato in: da

È giovanissimo e può contare già su oltre 3 milioni di follower. Ryan Prevedel, con i suoi contenuti, ha fatto il giro del mondo: brevi video, in cui si mette in gioco con challenge o replicando trend, che gli hanno fatto guadagnare la stima dei suoi coetanei e non solo. Sui social, però, non ha conosciuto solo il successo, ma anche la cattiveria degli hater.

Nome e cognome: Ryan Prevedel

Data e luogo di nascita: 2 giugno 2002 a Pordenone

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Gemelli

TikTok: ryanprevedel

Instagram: ryryprevedel

YouTube: Ryan Prevedel

Ryan Prevedel da piccolo

Ryan Prevedel ha iniziato a condividere video e immagini sui social quando aveva circa tredici anni, proprio come molti suoi coetanei. Ha, così, aperto un suo profilo su Musical.ly. La sua esperienza, però, non è stata affatto positiva e, così, sin da piccolissimo, ha conosciuto l’odio degli hater e il bullismo. I tanti commenti negativi ricevuti, le offese e gli attacchi delle persone che incontrava per strada, l’hanno spinto a eliminare ogni sua traccia dal web. Dopo due anni, poi, ha deciso di tornare: e questa volta è stato un successo.

Parallelamente alla sua attività su TikTok, Ryan continua a studiare e a frequentare la scuola. È, infatti, iscritto ad un liceo linguistico.

La famiglia di Ryan Prevedel

Sulla famiglia di Ryan c’è sempre stata molta curiosità. Il suo nome non è tipicamente italiano e più volte il ragazzo ha dovuto fare chiarezza sulle sue origini. La mamma di Prevedel è, infatti, canadese.

Collaborazioni e litigi

Ryan ha stretto amicizia con molte star dei social, come Elisa Maino e Luciano Spinelli. È stato proprio grazie a quest’ultimo che ha deciso di ritornare sui social dopo l’addio a causa dei bulli. Invitato ad una festa del collega, infatti, ha ritrovato altri creator che l’hanno spinto a riprendere le sue attività. Prevedel è riuscito a conquistare anche la collega Olivia Ponton, star internazionale di TikTok, che ha lasciato dei commenti di apprezzamento sotto i suoi video.

Le attività di Ryan Prevedel

La fama sui social ha fatto guadagnare a Ryan importanti riconoscimenti. È stato, così, candidato ai Kids’ Choice Awards come star del web preferita dai giovani utenti italiani, non riuscendo però a conquistare il titolo.