Chi è Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump

Nato a Roma nel marzo 1972, Rossano Rubicondi è noto soprattutto per il suo matrimonio con l’imprenditrice Ivana Trump. I due sono convolati a nozze il 12 aprile 2008 e hanno concluso ufficialmente la relazione l’anno seguente.

Prima di diventare il quarto consorte dell’ex moglie di Donald Trump, Rossano Rubicondi ha vissuto a Londra, città dove si è trasferito a 22 anni per lavorare come modello. Dopo la parentesi britannica, Rossano Rubicondi ha fatto parte del cast di alcuni film. Tra questi è possibile ricordare The Golden Bowl, pellicola del 2000 presentata in concorso al Festival di Cannes e diretta da James Ivory.

La fama è però arrivata lo stesso anno del matrimonio con la Trump. Nel 2008 Rossano Rubicondi è infatti entrato a far parte del cast della sesta edizione de L’Isola dei Famosi. Durante il reality, ai tempi condotto da Simona Ventura, Rubicondi è finito al centro di una polemica per via di un presunto bacio con Belen Rodriguez, ai tempi fidanzata con il calciatore Marco Borriello e praticamente agli esordi in tv.

Archiaviata la parentesi del reality, Rossano Rubicondi ha co-condotto la trasmissione Cupido, candid camera show avente come padrona di casa Federica Panicucci. Degna di nota è anche l’esperienza cinematografica nel cast di Natale a Beverly Hills, pellicola uscita nel dicembre 2009 e diretta da Neri Parenti.

L’anno seguente Rubicondi ha di nuovo legato il suo nome al reality L’Isola dei Famosi, ma nelle vesti di inviato a Corn Island (Nicaragua). Il 2011 lo ha visto invece partecipare alla trasmissione Sfilata d’amore in moda sempre in qualità di inviato (alla conduzione del programma c’era Emanuela Folliero).

Nel 2012 l’ex marito di Ivana Trump è tornato una terza volta all’Isola, questa volta per una seconda esperienza come concorrente. Rossano Rubicondi si è però ritirato dopo due puntate per motivi personali.

Qualche mese prima di partire per la nona edizione del reality, per la precisione nel dicembre 2011, si è sposato con la cubana Milu Vaimo, madre di tre figli già fotografata al suo fianco alla fine del 2008, in pieno scandalo per i rumors sul flirt con la Rodriguez.

Nel 2018 è invece tornato con Ivana Trump. Il ritorno di fiamma ha avuto però durata breve ed è terminato nel giugno scorso. A detta dell’ex consorte del Presidente degli Stati Uniti, la rottura sarebbe stata amichevole.

Non presente sui social – ha un profilo Instagram fermo a diversi anni fa – Rossano Rubicondi, dopo aver abbandonato il mondo della tv, ha aperto nel 2016 un food truck con forno in Florida, riprendendo in mano la sua vita dopo diversi anni all’insegna dei problemi economici. L’attività in questione ha però subito dei grossi danni a causa dell’uragano Irma.