Il Festival di Sanremo 2025 è in pieno svolgimento e tutti i riflettori sono puntati su Carlo Conti e sui 29 cantanti in gara. A parte le canzoni che vengono scandagliate in ogni dettaglio sia musicale, che testuale, gli artisti sono sotto la lente d’ingrandimento anche per quanto riguarda i look da loro scelti per calcare il palco della kermesse musicale.

Rose Villain si è già esibita due volte, nell’edizione attuale del festival musicale, indossando dei look eleganti e perfetti per avvolgere il suo fisico, ma l’outfit rosso fuoco della prima serata della kermesse ha colpito proprio nel segno. La cantante ha presentato al pubblico la sua hit Fuorilegge con un abito lungo e aderente, ma il capo d’abbigliamento ha detestato l’attenzione dei telespettatori su un aspetto particolare.

In molti sui social, infatti, hanno notato un pancino sospetto nella figura dell’artista e hanno ipotizzato che fosse incinta ma Rose Villain ha smentito la notizia.

Rose Villain, la presunta gravidanza

Rose Villain è una dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. La cantante è stata scelta da Carlo Conti per essere nella lista dei big in gara alla kermesse musicale e sul palco dell’Ariston ha mostrato dei look chic e sorprendenti. L’abito aderente rosso fuoco, scelto per la prima serata del festival, però, ha fatto pensare a molti che la cantante fosse incinta. Alcuni telespettatori, infatti, hanno notato un pancino sospetto nella sua figura. La cantante ha prontamente smentito questo rumor, come riportato da Today: “I social dicono che sono incinta? Non conoscono l’anatomia di una donna”.

Rose Villain quindi non è in dolce attesa ma nella sua vita l’amore va a gonfie vele: “L’amore ti insegna tutto. Ad affrontare gioie, dolori ostacoli. Il confronto è importante. Io e il mio compagno facciamo lo stesso lavoro, costruiamo insieme i miei dischi. La condivisione è tutto”.

La frase su Rose Villain al centro delle polemiche social

La partecipazione di Rose Villain al Festival di Sanremo 2025 è una delle più commentate sui social. La bellezza della cantante e il suo gusto in fatto di stile, infatti, non possono passare inosservati e soprattutto l’abito rosso scelto per la sua prima apparizione sul prestigioso palco della musica italiana, ha scatenato diversi commenti sui social networks.

Nella prima serata dell’edizione 2025 della kermesse musicale, Rose Villain è stata al centro anche del momento più chiacchierato sul web. Prima della sua esibizione, infatti, qualcuno presente nel pubblico dell’Ariston ha gridato un apprezzamento in napoletano a commento della sua bellezza: “Rose Villain si na pret”. La frase ha fatto il giro del web e paragona la cantante a una pietra per sottolinearne il fascino granitico.

Tra chi criticava l’autore del commentato urlato e chi ne cercava il vero significato, l’artista ha deciso di riprendere il complimento a suo favore indossando, durante la seconda giornata della kermesse musicale, una t-shirt che nella parte anteriore riportava proprio la scritta: “Pret” incorniciata in un riquadro verde. Rose Villain, quindi, ha apprezzato la lode del suo ammiratore e sembra pronta ad affrontare ogni polemica o commento social sul suo conto.