Roberta Garzia è diventata mamma, l’annuncio a sorpresa su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Attrice di teatro e cinema, volto noto anche del piccolo schermo: Roberta Garzia classe 1972 è diventata mamma a 48 anni. A svelarlo è stata lei stessa tramite il suo profilo Instagram dove ha mostrato un immagine nella quale si vedono il braccino del bimbo con il braccialetto dell’ospedale e la mano della mamma a sorreggerlo.

Un annuncio a sorpresa perché nei mesi precedenti l’attrice non aveva dato indizi di essere in dolce attesa, fino a questa foto in cui non solo ha raccontato del suo piccolo, ma ha anche voluto spiegare perché non ha reso nota la lieta notizia prima. A corredo dell’immagine ha scritto: “Eccolo lo spettacolo più bello della mia vita! È iniziato oggi alle 6.24. Pesa 2kg 990, lungo 50 cm e si chiama Jacopo – ha raccontato Roberta Grazia spiegando di aver voluto tenere per sé le sensazioni dei mesi di gravidanza -. In realtà è iniziato 9 mesi fa, ma ho deciso di alzare il sipario solo oggi e di vivere in provato tutte le emozioni dei mesi scorsi”. Poi l’attrice ha aggiunto: “Jacopo è un miracolo! Jacopo è la vita che si impone e fa piazza pulita di ogni difficoltà. Jacopo è un regalo inaspettato del Signore ed io e il papà Antonino siamo ancora increduli che tutto ciò sia capitato a noi”.

Grandi emozioni che ha voluto raccontare su Instagram. Tanti i commenti, tra cui spiccano quelli di Eva Grimaldi: con lei Roberta Garzia aveva affrontato l’avventura di Pechino Express 3 nel 2014. La coppia, denominata “Cougar” era stata tra le più amate di quell’edizione del reality e si era classificata in terza posizione. La Grimaldi ha scritto “Siiiiiiiiii” accompagnato da alcuni cuori. E poi ha aggiunto un altro commento, scrivendo: “Jacopo è il frutto dell’amore”, sempre con un cuore rosso.

Una felicità condivisa anche da altri vip e dai follower dell’attrice che poi ha anche voluto pubblicare una fotografia della gravidanza, risalente a due mesi fa come lei stessa ha spiegato, un’immagine che la ritrae bellissima, con il pancione in bella vista. Insieme a questa foto ha spiegato di non aver raccontato nulla di quel periodo: “Ma ciò non toglie che non voglia oggi condividere con voi alcuni momenti di questi nove mesi di attesa bellissimi e in alcuni momenti difficili, come tutte le mamme ben sanno…”.