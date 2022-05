Rihanna è diventata mamma di un maschietto. È il primo figlio da ASAP Rocky

Mamme e papà vip del 2022

Dopo mesi di attesa in cui si è lasciata fotografare con il pancione, la popstar Rihanna è finalmente diventata mamma: la notizia è arrivata dai tabloid americani che hanno annunciato in anteprima la nascita di un maschietto, primo figlio per la cantante e per il rapper ASAP Rocky, nonostante la coppia non abbia ancora rivelato nulla sui social.

Rihanna è diventata mamma: è nato il primo figlio da ASAP Rocky

L’annuncio della gravidanza era arrivato quando già Rihanna aveva un bellissimo pancione ed è stata fotografata per strada ad Harlem, durante una passeggiata con il suo compagno ASAP Rocky che sembrava essere un vero e proprio annuncio ufficiale e sicuramente alternativo.

Poi la grande attesa per il lieto evento, e finalmente la notizia arrivata dai media americani (tra cui TMZ e Page Six) che affermano la nascita di un maschietto: secondo i tabloid, però, il parto sarebbe avvenuto già da un po’ di tempo, più o meno attorno allo scorso 13 maggio. Nonostante questo, però, la coppia formata dalla cantante e dal rapper non ha ancora dato alcuni cenni sui social per quanto riguarda la meravigliosa notizia, e si spera lo faccia al più presto rivelando anche il nome del bambino.

Rihanna e ASAP Rocky, la felicità dopo i brutti momenti

La nascita del primo figlio di Rihanna e ASAP Rocky è sicuramente una meravigliosa notizia, soprattutto dopo alcuni avvenimenti spiacevoli che hanno fatto il giro del mondo negli ultimi tempi e che li vedeva coinvolti. Per la coppia, infatti, ci sono stati dei momenti sicuramente delicati e non felici, che però i due innamorati hanno saputo gestire nel migliore dei modi.

Lo scorso aprile hanno iniziato a girare alcune voci su un presunto tradimento da parte di ASAP Rocky nei confronti della popstar; a pochi giorni dal parto, la notizia è piombata su tutti i giornali e sembrava non trovare un punto di arrivo. Secondo i rumors, la cantante aveva lasciato il compagno proprio a causa di un tradimento avvenuto con la nota designer Amina Suaddi; la notizia era stata poi smentita da quest’ultima attraverso un post su Instagram, ed effettivamente la coppia è sembrata più forte che mai nei giorni a seguire.

Un altro brutto momento, però, è arrivato di recente a causa di una situazione che ha visto coinvolto il rapper: nel mese di aprile, ASAP Rocky è stato arrestato presso l’aeroporto di Los Angeles, di ritorno dalle Barbados, appena atterrato dal suo aereo privato. Secondo quanto riportato dai media americani, il fidanzato di Rihanna sarebbe stato accusato di aver sparato alcuni colpi di pistola contro un passante. La notizia ha ovviamente destato immenso scalpore, soprattutto perché arrivata a pochissimi giorni dal parto della cantante.

Rakim Mayers, alias ASAP Rocky, era già stato arrestato per aggressione nell’ormai lontano 2012, ma questo non è il singolo caso che lo vede coinvolto in problemi con la legge. Stando alle ultime notizie sull’arresto in aeroporto, però, il rapper sarebbe uscito dal carcere pagando una cauzione. Ora, quindi, con l’arrivo del piccolo di casa, si spera sia arrivato il momento di lasciarsi definitivamente alle spalle alcuni eventi e dedicarsi totalmente alla nuova vita in famiglia.