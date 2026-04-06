Riccardo Totti, chi è il fratello di Francesco e la carriera insieme

Dietro le quinte della famiglia Totti: chi è Riccardo, il fratello riservato di Francesco, tra un passato nel calcio e l’indagine che fa discutere

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Francesco Totti

Per anni è rimasto nell’ombra, lontano dai riflettori che hanno sempre inseguito suo fratello Francesco, storico capitano della Roma e calciatore di fama mondiale. Eppure, oggi, il nome di Riccardo Totti sta iniziando a circolare con insistenza, conquistando, suo malgrado, le pagine della cronaca e del gossip. Discreto, riservato, quasi invisibile al grande pubblico, Riccardo è sempre stato una presenza silenziosa ma centrale nell’universo Totti. Ora, però, qualcosa è cambiato e, all’improvviso, il suo nome quasi sconosciuto ai più fino a poco tempo fa, è balzato al centro della scena per delle accuse piuttosto pesanti che vedono coinvolta una delle attività di famiglia.

Riccardo Totti, il giallo finanziario che lo vede coinvolto

Nel mondo dorato dei cognomi celebri, dove tutto sembra scorrere tra eventi mondani e post patinati, ogni tanto la realtà irrompe con una forza che lascia poco spazio alla finzione social: è quello che sta accadendo in questi giorni attorno alla famiglia Totti, e in particolare a Riccardo, fratello maggiore dell’iconico calciatore Francesco Totti.

Mentre l’ex capitano continua a rappresentare, nell’immaginario collettivo, il simbolo romantico di Roma e del calcio italiano, dietro le quinte si muove una vicenda ben diversa, fatta accuse e tensioni che stanno facendo molto parlare anche fuori dai confini sportivi.

Riccardo Totti non è mai stato un volto da copertina: sempre più defilato rispetto al fratello, ha costruito negli anni un ruolo chiave nella gestione delle attività imprenditoriali legate al brand di famiglia. Tra queste, la Totti Soccer School, un’accademia calcistica frequentata da centinaia di ragazzi e considerata per anni una piccola eccellenza ad Ostia.

Eppure è proprio questa realtà a trovarsi oggi al centro di un’indagine della Procura di Roma: il nodo della vicenda ruota attorno a una causa di lavoro intentata da un’ex segretaria della scuola, alla quale il tribunale avrebbe riconosciuto circa 120mila euro tra stipendi arretrati e indennità. Soldi che, secondo l’accusa, non sarebbero mai stati pagati.

Da qui si apre uno scenario che ha il sapore di un vero e proprio giallo finanziario, con il nome di Riccardo Totti che è subito balzato all’onore delle cronache, specialmente dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e la lunga battaglia per la scuola calcio della Longarina.

Riccardo Totti, il legame speciale con il fratello Francesco

Come il celebre fratello Francesco, anche Riccardo Totti ha avuto un passato sul campo da calcio visto che da ragazzo praticava questo sport principalmente come portiere, nonostante ami definirsi un giocatore versatile, capace di adattarsi un po’ ovunque. In casa Totti, poi, c’è sempre stata una battuta che negli anni è diventata quasi leggenda: papà Enzo sosteneva, con affetto e ironia, che da piccoli fosse proprio Riccardo il più talentuoso tra i due fratelli, e non Francesco.

Se Francesco ha conquistato il mondo del calcio con il suo talento, Riccardo ha scelto una strada diversa, restando dietro le quinte ma senza mai allontanarsi davvero da quel mondo. Negli anni è diventato una figura chiave nella gestione delle attività legate al brand Totti, occupandosi in prima persona di affari, collaborazioni e progetti. Oggi è alla guida della Totti Soccer School e della Numberten srl, la società che raccoglie gli interessi imprenditoriali dell’ex capitano della Roma.

Ma più di tutto, ciò che colpisce è il legame tra i due fratelli: cresciuti fianco a fianco nel quartiere di Porta Metronia, hanno condiviso tutto, infanzia, sogni e le prime partite giocate per strada. Riccardo ha seguito Francesco passo dopo passo, assistendo praticamente a ogni tappa della sua carriera, fin dai tempi delle giovanili.

Tra i ricordi più teneri, ne racconta uno che oggi fa sorridere: da bambino Francesco riempiva pagine intere scrivendo il suo nome, come se si stesse già preparando a firmare autografi.

E poi c’è quel tratto che li rende così simili, la semplicità: “Non me la sono mai tirata e mai lo farò. In questo sono identico a Francesco”, ha detto Riccardo. Parole che raccontano un rapporto autentico, rafforzato anche dal dolore più grande: la perdita del padre Enzo, scomparso nel 2020, una ferita ancora viva nella loro storia familiare.