Regé-Jean Page, il Duca di Hastings di ‘Bridgerton’ è fidanzato

La serie di Netflix Bridgerton è diventata, in pochissimo tempo, un vero e proprio fenomeno. Tra chi la consiglia e che afferma di adorarla è impossibile non averla sentita nominare almeno una volta. Il merito, però, non è solo della trama, che riesce a tenere incollati con gli occhi del pubblico allo schermo, ma anche delle capacità degli attori. E, proprio Regé–Jean Page, che interpreta il protagonista Duca di Hastings, è riuscito a conquistare il cuore di gran parte dei telespettatori.

Nella serie Bridgerton il Duca di Hastings è profondamente innamorato di Daphne, interpretata dalla bravissima attrice Phoebe Dynevor. Un amore che ha fatto sognare Kate Middleton e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Forse, però, non molti sanno che il suo cuore potrebbe essere già impegnato anche nella vita reale. Il trentunenne Regé–Jean Page, infatti, è stato visto in atteggiamenti affettuosi con una donna,

Lei è Emily Brown, copywriter freelance e giocatrice di calcio femminile. Con l’attore, in realtà, ci sarebbe molto più che un semplice flirt: i due, stando ai pettegolezzi, vivrebbero insieme in una casa situata a Londra. Dopo essere stato avvistato con lei, mentre la stringeva in un caloroso abbraccio, il Duca di Hastings è salito velocemente su un’automobile dai finestrini scuri e si è recato in aeroporto, dove ha preso un aereo diretto a New York.

La notizia, probabilmente, delude i fan sella serie che speravano di poter vedere i protagonisti fidanzati anche nella vita reale. Un sogno infranto non solo dalla relazione dell’attore, ma anche dalle parole rilasciate da Phoebe Dynevor alla rivista You:

Mi piacerebbe dire che c’era davvero qualcosa tra noi, ma no, è sempre stato strettamente professionale.

Insomma, tutta l’innegabile passione che si evince tra i due, è solo frutto del loro talento e della loro bravura. Nella vita reale li unisce un bellissimo rapporto che, però, rimane rilegato solo alla sfera lavorativa e dell’amicizia. I due, inoltre, si rincontreranno presto sul set per girare la seconda stagione di Bridgerton.

Entrambi riservatissimi, gli attori Regé–Jean Page e Phoebe Dynevor, diventati ormai delle vere e proprie star, sveleranno qualche dettaglio in più sulla loro vita privata?