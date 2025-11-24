«Io non ho mai presunzione di me. Ci sono artisti che hanno degli ego pazzeschi. Io questo ego sono anni che lo aspetto, oramai è tardi». Lo dice con la sua irresistibile ironia, e la sala gremita scoppia in una risata. È l’11 giugno 2025, un gran giorno per Ornella Vanoni. L’Università Statale di Milano, infatti, le conferisce la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance. Ornella appare visibilmente emozionata: «Io non ho mai studiato, sono una cialtrona. Figurati i miei, sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che ho una laurea». (📹Ansa)