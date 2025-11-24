Vanoni, una numero uno senza presunzione

L'emozione per la consegna della laurea honoris causa, ovviamente condita dalle sue fantastiche battute

Foto di Alessandra Del Re

Alessandra Del Re

Giornalista esperta di Costume&Società

Scrive per necessità e passione. Ama le storie degli altri, famosi e non, leggerle e raccontarle

Pubblicato: 24 Novembre 2025 15:01

«Io non ho mai presunzione di me. Ci sono artisti che hanno degli ego pazzeschi. Io questo ego sono anni che lo aspetto, oramai è tardi». Lo dice con la sua irresistibile ironia, e la sala gremita scoppia in una risata. È l’11 giugno 2025, un gran giorno per Ornella Vanoni. L’Università Statale di Milano, infatti, le conferisce la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance. Ornella appare visibilmente emozionata: «Io non ho mai studiato, sono una cialtrona. Figurati i miei, sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che ho una laurea». (📹Ansa)
Musica Ornella VanoniStar e Vip