Raimondo Todaro, la foto in ospedale mette in allarme. I controlli dopo il tumore

L'ex prof di "Amici" ha condiviso con i fan uno scatto e delle storie direttamente dall'ospedale, dopo i controlli periodici per il suo tumore

IPA Raimondo Todaro

Non è un momento facilissimo per Raimondo Todaro: l’ex prof di Amici ha condiviso con i suoi follower delle storie direttamente dall’ospedale, che hanno messo subito in allarme i suoi fan. Per fortuna nulla di grave: il ballerino si è sottoposto ai controlli periodici dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore, esami di routine per tenere monitorata la sua malattia e scongiurare ricadute.

Raimondo Todaro in ospedale: come sta

Alcune foto pubblicate dall’ospedale hanno allarmato i fan di Raimondo Todaro: l’ex prof di Amici si è infatti sottoposto a dei controlli di routine per un tumore di cui aveva già parlato a Verissimo. Si è trattato esami di controllo, già programmati da tempo, per monitorare le sue condizioni di salute.

A rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso ballerino con una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha fatto sapere di stare bene: i controlli hanno dato l’esito sperato. In sua compagnia Diego Tavani, ex volto di Uomini e Donne e suo amico di lunga data: “Tutto a posto“, ha scritto il ballerino, aggiungendo poi: “Ho fatto, non ho niente e vaffa***lo”, sciogliendosi in un sorriso ricolmo di gioia.

Da tempo Raimondo Todaro combatte contro un tumore all’intestino, la stessa malattia che anni fa aveva colpito suo padre e scoperta in modo inatteso durante un’appendicectomia. “A ottobre dello scorso anno ho dovuto rimuovere altri due tumori: uno benigno, l’altro maligno“, aveva raccontato solo poche settimane fa nello studio di Silvia Toffanin.

Il tumore

Nel salotto di Verissimo, Raimondo Todaro ha affrontato uno dei momenti difficili che ha vissuto negli ultimi tempi, ovvero la stessa malattia di suo papà. La malattia l’ha scoperta per caso, a seguito di un’operazione di appendicite nel 2020: “È nato tutto da un’appendicite. Mi portano in sala operatoria. L’intervento è durato 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino, quindi mi hanno dovuto tagliare un pezzo di intestino e ricucire”.

Dai successivi controlli di routine post-operatori è arrivata la drammatica telefonata che gli ha rivelato la presenza di due tumori maligni: “Mi arriva una telefonata mentre stavo entrando in sala prove… Mi dicono: ‘Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito’. A 34 anni ho scoperto di avere due tumori maligni”.

Sempre in studio, aveva anticipato che ad ottobre avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni controlli, che diventeranno sempre più frequenti: “Sarà così a vita, ma per fortuna il fatto di tenermi monitorato mi permette di prendere tutto per tempo. Ormai è una routine: trovano polipi, mi operano, resto fermo tre giorni e poi torno a lavorare”.

La battaglia di Todaro è stata lunga e silenziosa. Durante la prima edizione di Amici a cui ha partecipato, si è sottoposto a due interventi a distanza di pochi mesi: “Il lunedì andavo in ospedale, mi operavo con l’anestesia totale, mi risvegliavo e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Il lavoro è stato la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non ci pensavo. Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo”, aveva raccontato a Verissimo qualche tempo fa.