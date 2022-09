Raffaella Carrà, l’omaggio all’artista: un pezzo da collezione (che andrà a ruba)

Raffaella Carrà, perché volevamo essere come lei (e nessuno potrà dimenticarla)

A un anno dalla morte di Raffaella Carrà, non smettono di fioccare omaggi e dediche per quella che è stata molto più di una semplice artista. Poliedrica, geniale, in una parola iconica. Col suo mitico caschetto biondo ha segnato un’epoca, rompendo gli schemi e cambiando per sempre la televisione italiana. E oggi, come rivelato dal suo grande amico Fabio Canino, per la Carrà arriva un nuovo omaggio davvero speciale, un pezzo da collezione che siamo certi andrà a ruba.

Raffaella Carrà, una moneta avrà il suo volto

La morte di Raffaella Carrà ha segnato la fine di un’era e restano indimenticabili nelle nostre menti, ma soprattutto nei nostri cuori, le immagini dei funerali a cui hanno partecipato tantissimi tra amici, volti noti dello spettacolo e comuni cittadini. Un’ondata di affetto di proporzioni uniche, nel ricordo di una delle artiste italiane più amate di sempre che ci ha fatto sognare con le sue coreografie audaci, i suoi look che dettavano tendenza, il suo iconico caschetto biondo e, su tutti, la sua vita e la battaglia nel nome della libertà di tutti.

A un anno dalla morte, avvenuta il 5 luglio 2021, arriva per la mitica Raffa un nuovo omaggio. Ad annunciarlo è stato Fabio Canino, suo grande amico, durante il Festival della TV svoltosi a Dogliani, in provincia di Cuneo. La Zecca dello Stato conierà una moneta da 2 euro con il suo volto, realizzando così un pezzo da collezione che andrà letteralmente a ruba e non solo tra gli appassionati di numismatica. Per i fan sarà un ulteriore modo per commemorare un’artista indimenticabile.

Come tutti gli Stati Membri della Zona Euro, anche l’Italia può coniare monete celebrative come quella dedicata a Raffaella Carrà. Un modo speciale per rendere omaggio a personaggi che hanno segnato la storia del Bel Paese e sì, la grande Raffaella merita questo e altro.

Raffaella Carrà, gli omaggi a un’artista indimenticabile

Per la moneta da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà dovremo attendere il 2023, intanto però possiamo già ammirare vie, piazze e altri omaggi dedicati alla grande artista. Pensiamo ad esempio a Plaza Raffaella Carrà a Madrid, inaugurata lo scorso luglio proprio a un anno dalla sua morte. La Spagna è stata per la Carrà come una seconda casa e anche lì è una delle personalità più amate di sempre.

Proprio da quella piazza partirà il tour mondiale del musical a lei dedicato, “Presentato in anteprima assoluta con un grande tributo all’ultimo Festival di Sanremo. Un omaggio doveroso, nella seconda patria di Raffaella, la Spagna, per testimoniare che il suo ricordo risuona ancora Forte Forte Forte nel nostro cuore”, come ha detto Sergio Japino, storico compagno dell’artista.

A Raffaella Carrà sono stati intitolati anche il lungomare di Bellaria, cittadina romagnola nella quale aveva vissuto per diversi anni e dove aveva conosciuto Gianni Morandi, collega e grande amico, e il Centro di Produzione Rai di via Teulada a Roma, come annunciato dal Presidente Rai Marinella Soldi e dall’Amministratore Delegato Carlo Fuortes, tramite una nota congiunta. “Qui, nel 1961, Raffaella Carrà ha esordito e sempre da questi studi ha condotto quotidianamente Pronto Raffaella – si legge nella nota -. (…)La figura di Raffaella Carrà è un patrimonio della Rai e del Paese. È una personalità unica nello spettacolo italiano, cantante, attrice, ballerina, conduttrice, showgirl, capace di parlare a telespettatori di tutte le età e per questo ci fa piacere assegnare a questa sede storica dell’Azienda il suo nome”.