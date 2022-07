Raffaella Carrà, una piazza dedicata a lei. Le parole di Sergio Japino

“Una notizia che per me è arrivata come un fulmine a ciel sereno“. La notizia in questione è una piazza dedicata a Raffaella Carrà, nel cuore di Madrid, a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio 2021 a causa di un tumore. Un onore che è riservato a pochissimi, ma Raffaella già prima di andarsene era leggenda.

Raffaella Carrà, una piazza per lei

A pronunciare queste parole è Valeria Arzenton (ZedLive), produttrice del musical dedicato alla Carrà, che era presente, insieme a Sergio Japino, all’inaugurazione di Plaza Raffaella Carrà. Così ha commentato il grandissimo omaggio della Spagna alla presentatrice: “Una notizia che per me è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio nei giorni in cui stavamo acquisendo i diritti per il musical. Ora questo progetto assume contorni se possibile ancora più importanti e internazionali: oggi ero al fianco di Sergio Japino per assistere all’intitolazione di Plaza Raffaella Carrà a Madrid, città dalla quale partirà il tour mondiale del musical, presentato in anteprima assoluta con un grande tributo all’ultimo Festival di Sanremo. Un omaggio doveroso, nella seconda patria di Raffaella, la Spagna, per testimoniare che il suo ricordo risuona ancora Forte Forte Forte nel nostro cuore”.

Raffaella Carrà, la reazione di Sergio Japino

All’inaugurazione della piazza, avvenuta a un anno dalla scomparsa della conduttrice, oltre a Valeria Arzenton, erano presenti autorità politiche ed esponenti della cultura spagnola, numerosissimi fan e anche l’ex compagno e amico della Carrà, Sergio Japino, che non poteva mancare. Presenza costante nella vita di Raffaella, era tra i pochissimi a sapere della sua malattia. E fu proprio lui lo scorso anno a dare l’annuncio della sua morte.

Japino, entusiasta dell’omaggio riservato alla Carrà, ai microfoni del Tg1 e all’Ansa ha commentato così l’evento: “Una gioia immensa, la piazza dedicata a lei è una cosa meravigliosa”. Ha poi sottolineato lo stretto legame tra Raffaella e la Spagna che per lei era il suo altro Paese: “Per lei era a volte il secondo, a volte il primo Paese”.

Fonte: IPA

Un amore quello di Raffaella per la Spagna che è stato ampiamente contraccambiato, come ha raccontato la vice-sindaca di Madrid, Begoña Villacís, durante l’inaugurazione: “Raffaella è una regina, con le sue canzoni ballavamo felici, sentendoci liberi, perché chi le cantava era una persona molto libera. Ora Raffaella è un po’ più nostra, siamo stati i primi a dedicarle una piazza. In Italia devono ora dedicarle una piazza meravigliosa come la nostra”. Mentre l’ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, ha sottolineato: “Con la sua presenza e personalità ha lasciato un ricordo indelebile a ogni italiano e a ogni spagnolo”.

Dove si trova Plaza Raffaella Carrà

Per chi volesse visitarla, Plaza Raffaella Carrà si trova nel cuore di Madrid, precisamente nel quartiere di Malasana, vicino Chueca, in Calle de Fuencarral.