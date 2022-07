Quentin Tarantino di nuovo papà: a 59 anni arriva una femminuccia

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Fiocco rosa in casa Tarantino. Il regista e la moglie Daniella Pick hanno annunciato l’arrivo di un nuovo componente della famiglia. Si tratta di una bambina e mamma e papà non potrebbero essere più felici.

La coppia, infatti, non ha mai fatto mistero di volere un secondo figlio, dopo la nascita di Leo, il primogenito venuto al mondo nel febbraio 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia.

Quentin Tarantino papà bis: l’annuncio

“Siamo felici di annunciare la nascita di una bambina. Una sorellina per Leo, che è stata data alla luce il 2 luglio“, si legge nella nota diffusa dalla coppia e ripresa per primo da People.

I due neogenitori bis hanno quindi voluto tenere segreta la notizia qualche giorno prima di diffonderla ai media, probabilmente per godersi un po’ di privacy prima dell’inevitabile ritorno alla quotidianità. Vista la capacità dei tabloid statunitensi di scovare qualsiasi indizio e di pizzicare i vip in ogni situazione possibile, c’è da immaginare che Quentin Tarantino e Daniella Pick abbiano voluto giocare d’anticipo per evitare paparazzi fuori dall’ospedale.

Tarantino e i nomi dei figli

Per il momento il regista e la cantante israeliana preferiscono non aggiungere altro, mantenendo il riserbo anche sul nome che hanno intenzione di dare alla bambina. Già in occasione della nascita del primogenito, Leo, in molti avevano fatto supposizioni su una possibile dedica del regista a uno dei suoi attori di punta, DiCaprio, con cui ha lavorato per Django Unchained e C’era una volta a Hollywood.

“Sapevamo che le persone avrebbero dato per scontato che lo avevamo chiamato come Leonardo DiCaprio, per poco non abbiamo cambiato idea”, ha detto Tarantino in un’intervista, spiegando che in realtà il bambino “ha preso il nome del nonno di mia moglie. Ma anche perché, nei nostri cuori, è un piccolo leone“.

Poco tempo fa il regista aveva svelato qualche aneddoto sulla sua vita da papà e sull’emozione di vedere il proprio bambino crescere, seguendolo passo passo nei suoi progressi. “Ha iniziato a parlare. Non sono necessariamente parole, ma si fa capire”, ha spiegato.

Quentin Tarantino: una vita per il cinema, fino all’arrivo di Daniella

Oggi Quentin Tarantino ha 59 anni e non è mai stato così felice. Merito della sua Daniella, che gli ha letteralmente cambiato la vita. Fino all’incontro con l’artista israeliana, più giovane di quasi 20 anni e figlia del cantautore Tzvika Pick, il regista era totalmente focalizzato sul lavoro, a livello quasi maniacale, per sua stessa ammissione.

Poi nel 2009 la svolta. Tarantino si trovava in Israele per promuovere il film Bastardi Senza Gloria, con Brad Pitt e Diane Kruger, ed è in questa circostanza che ha conosciuto Daniella. Otto anni più tardi, nel 2017, i due hanno annunciato il fidanzamento ufficiale e sono convolati a nozze l’anno dopo, nel novembre 2018.

Il matrimonio si è tenuto a Los Angeles con una cerimonia blindatissima cui hanno preso parte solo amici e parenti più vicini alla coppia, comprese parecchie star di Hollywood, ma di quella giornata non è rimasta traccia per i fotografi. Solo il bel ricordo per Quentin e Daniella e i loro ospiti (e magari qualche foto sui loro riservatissimi cellulari).