Pierpaolo Pretelli sulla crisi superata con Giulia Salemi: “La ruota gira, anche tu devi fare la tua parte”

Fonte: IPA Pierpaolo Pretelli

Tregua raggiunta, ma il campo di battaglia era pieno. Pierpaolo Pretelli racconta quello che è stato e quello che resta: una storia riacciuffata all’ultimo minuto, ma con stile. Niente effetti speciali: è stato un cantiere emotivo, fatto di fatica vera e risposte meno comode del previsto.

La crisi con Giulia Salemi? Archiviata. Ma non con uno schiocco di dita, magari fosse sempre così facile. L’ex velino racconta di aver ritrovato l’equilibrio con Giulia passo dopo passo, senza scorciatoie. In mezzo, la nascita del piccolo Kian, che ha ridisegnato le priorità e cementato quello che sembrava sul punto di crollare. “La ruota gira e ha girato per il verso giusto… Per me questo è un anno da incorniciare”, dice lui, con quella faccia da ragazzo che se l’è vista brutta e ora si gode la tregua.

Pretelli, il momento più difficile: “Ci siamo messi in discussione”

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, per Pierpaolo Pretelli la chiave per superare il momento di rottura è stata la comunicazione sincera. “Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo… Ci siamo seduti, parlati, confrontati”, racconta, descrivendo i confronti avuti con Giulia.

Il dialogo è stato anche condito da un pizzico di ironia: la compagna gli ha portato un elenco di critiche – “scritto in persiano”, scherza Pierpaolo – e lui ha risposto con un sorriso: “Mi va bene tutto, ma traduci quello che hai scritto!”. Con questo spirito di gioco e onestà la coppia è tornata a ritrovare il sorriso e l’intesa di un tempo.

Dalla crisi alla rinascita: “Oggi siamo una squadra”

Oggi Pierpaolo e Giulia Salemi vivono un equilibrio sereno sia in privato che davanti alle telecamere. I fan chiamano affettuosamente la coppia “Prelemi” e, come sottolinea lo stesso Pretelli, la nuova armonia si basa su umiltà e sostegno reciproco. “Siamo uno la spalla dell’altra. Siamo complici, ci sosteniamo. Siamo una squadra… Di base c’è tanta umiltà, quella dev’essere l’arma da giocare sempre”, ammette l’ex gieffino.

Il matrimonio può aspettare, prima il battesimo di Kian

Un dettaglio pratico sul futuro: il matrimonio è rimandato. Pierpaolo frena ogni fretta spiegando che “prima battezzeremo Kian, il matrimonio non è nelle nostre priorità in questo momento”, perché il loro amore è già celebrato ogni giorno nella famiglia che stanno costruendo.

L’Isola dei Famosi e il sostegno di Giulia: “Mi ha detto solo vai”

Sul fronte professionale, l’anno appena trascorso è stato carico di soddisfazioni: per Pretelli si realizza il sogno di lavorare come inviato de L’Isola dei Famosi 2025, frutto di anni di gavetta.

Lui stesso riflette sul percorso compiuto: “Il teatro mi ha dato molto… Oggi ho un bagaglio più ricco e penso che l’occasione sia arrivata nel momento in cui ero pronto per coglierla. Doveva andare così”. Un ringraziamento speciale va a Giulia: quando è arrivata la chiamata per l’Isola lei gli ha detto semplicemente “Vai!”, confermando il suo sostegno totale. Con questo affetto alle spalle, Pretelli si dice “molto sereno” e pronto a dare il massimo alle nuove sfide che lo attendono, continuando a costruire giorno dopo giorno una vita felice insieme a Giulia.