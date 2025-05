Fonte: Getty Images Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Riservati, affiatati e innamoratissimi: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin festeggiano quasi 25 anni insieme. E, nel mondo degli amori express, dei divorzi lampo e dei flirt passeggeri, questo amore è quasi controcorrente. La coppia è stata sorpresa durante la “fuga d’amore” in Francia, magari proprio per celebrare questo quarto di secolo trascorso l’uno al fianco dell’altra. Ma qual è il loro segreto?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, quasi 25 anni d’amore e un segreto

Non si sono mai sposati, ma poco importa: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno insieme da quasi praticamente 25 anni. Un quarto di secolo in cui non hanno mai vacillato, non si sono mai mostrati in crisi e in cui, a dire il vero, non sono nemmeno stati sotto le luci dei riflettori accecanti della cronaca rosa. Un amore, il loro, vissuto nel privato, svelando solo ogni tanto qualche lato intimo (abbiamo ancora in mente la sorpresa organizzata da Pier Silvio a This is Me, il programma condotto da Silvia).

A parlare dei loro anni d’amore, sorprendendo la coppia in barca in Francia, è stato Gente: baci teneri, da “fidanzatini”, quasi, a bordo dello yacht di famiglia (il DragoLuna). Una fuga romantica tutta per loro. Tanto li tiene uniti: le passioni, il profondo attaccamento al lavoro e alla serietà, il desiderio di riservatezza, lo sport. E la famiglia che hanno costruito, i figli. L’AD Mediaset e la conduttrice di Verissimo, pur essendo mediaticamente esposti, si sono sempre mostrati gentili, sorridenti e disponibili in pubblico. E anche i loro figli vengono descritti “educatissimi, assecondano la gentilezza dei genitori nei confronti dei fan”.

Le passioni comuni e la famiglia al primo posto

Ma qual è il segreto per durare così a lungo? Non è detto che debba essercene per forza uno, naturalmente: l’amore a volte funziona, a volte si trasforma e lascia spazio ad altro, consumandosi. Nel caso di Berlusconi e Toffanin, c’è sempre stata la volontà di vivere la famiglia: i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, la scelta di comprare casa a Portofino, le passioni e gli hobby in comune. Se ci deve essere un segreto per far funzionare le cose, a quanto pare è proprio questo.

Anche questo voler difendere la privacy, alla fine, ha avuto i suoi risvolti positivi: vivono tra Milano e la Liguria, precisamente nella villa di Santa Margherita Ligure. Anche se hanno un’altra dimora, acquistata per 20 milioni di euro nel 2022, a Portofino.

Difficile dimenticare la sorpresa architettata da Berlusconi a This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo che ha riscosso davvero un ottimo successo di share e di critica. “Voglio ringraziare anche la mia Silvia. Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro, studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore“, un momento rarissimo, una dichiarazione d’amore pubblica che va ben oltre lo spettacolo. E che mostra, ancora una volta, la bellezza di una coppia che ama viversi al di là dei flash dei fotografi o delle stories su Instagram.