Pia Velsi, chi era l’amata nonna di Parenti Serpenti morta a 101 anni

IPA Pia Velsi

Il mondo dello spettacolo piange una nuova perdita, si è spenta il 4 settembre 2025, a ben 101 anni, l’attrice Pia Velsi, al secolo Elpidia Sorbo, nota nonna dell’amatissima pellicola Parenti Serpenti ma, negli ultimi anni, era stata protagonista anche di un’amara denuncia. L’artista ha vissuto i suoi ultimi istanti a Roma, nella sua casa all’Esquilino.

Pia Velsi è scomparsa, la carriera

Pia Velsi si è spenta il 4 settembre 2025, come annunciato da Ansa: “Se n’è andata in silenzio, nel cuore dell’Esquilino, lo stesso quartiere romano in cui ha vissuto per oltre sessant’anni”. L’attrice è nata a L’Aquila il 31 marzo 1924 ma ben presto si è trasferita a Napoli, dove ha cominciato a coltivare la sua passione per l’arte, sotto diverse forme.

Pia Velsi, infatti, ha cominciato la sua carriera nella città partenopea come cantante. Mentre, dopo essersi trasferita in seguito a Roma, ha avviato il suo percorso professionale come attrice. Parallelamente, però, l’artista ha continuato a incidere canzoni con lo pseudonimo di Nuovo Fiore. Il suo ruolo cinematografico più noto è quello di Nonna Trieste, la moglie di Paolo Panelli, in Parenti serpenti di Mario Monicelli, pellicola di grande successo. Ma Pia Velsi è stata diretta anche da registi come Nanni Loy e Renato Castellani.

L’artista si è dilettata anche con numerose opere di sceneggiata napoletana, in cui ha recitato anche al fianco di Sal Da Vinci. Non mancano nella sua lunga carriera anche le fiction televisive di successo, come Don Matteo, Tutti pazzi per amore e Le ali della vita. Pia Velsi è stata protagonista anche di uno spot pubblicitario molto famoso in compagnia di Alessandro Del Piero e Cristina Chiabotto, che l’ha resa ancora più nota al grande pubblico, in cui prestava il volto a una suora.

Pia Velsi, le difficoltà dell’ultimo periodo

Pia Velsi è scomparsa all’età di 101 anni, dopo una carriera costellata di successi unici, ma l’attrice ha vissuto anche un periodo piuttosto complicato, raccontato in modo diretto in una puntata de La Vita in diretta del 2015. L’artista, ospite nella trasmissione televisiva, svelò di avere dei problemi economici e di rischiare lo sfratto all’età di 91 anni. L’attrice, infatti, non riusciva più a sostenere un affitto mensile di ben 900 euro per la sua casa in zona Esquilino a Roma.

Pia Velsi ha rivelato di vivere solo grazie alla pensione sociale di 500 euro che, ovviamente, non le permetteva una tale spesa. Inoltre l’artista ha svelato di vivere un momento di grande solitudine, senza una rete famigliare a sostenerla in questo momento complicato, né un compagno. L’attrice è stata, in seguito, aiutata dalla Comunità di Sant’Egidio della capitale e dal loro programma Viva gli Anziani!, creato proprio per sostenere la terza età.