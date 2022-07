Perché Amber Heard vuole annullare il processo contro Johnny Depp

Fonte: IPA Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

A poco più di un mese dal processo per diffamazione che ha visto Johnny Depp trionfare in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard, le carte in tavola potrebbero essere stravolte. I legali dell’attrice, infatti, hanno presentato un documento alla Fairfax County Circuit Court in cui lamentano un vizio di forma nel processo, oltre alla mancanza di prove a sufficienza e a un risarcimento considerato inadeguato.

Amber Heard chiede di annullare il processo: i motivi avanzati dal suo team legale

La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp, che ha avuto una clamorosa risonanza mediatica a livello internazionale, si è conclusa a inizio giugno con la vittoria dell’attore sull’ex moglie. Il tribunale di Fairfax ha infatti stabilito che l’attrice ha diffamato l’ex marito ed è così costretta ad un risarcimento di 10 milioni di dollari. Tuttavia, a distanza di poco più di un mese, qualcosa potrebbe cambiare. Come riporta la rivista americana Variety, infatti, il team legale di Amber Heard ha presentato venerdì scorso una mozione, chiedendo che il processo per diffamazione fosse annullato, incluso il risarcimento in denaro assegnato all’attore dalla giuria.

Gli avvocati dell’attrice, oltre a sostenere che il verdetto non è stato supportato da adeguate prove, invitano in un documento di 43 pagine presentato al Fairfax County Circuit Court a “indagare su un servizio giudiziario improprio”. Un vizio di forma nel processo riguarderebbe, in particolare, un giurato che vi ha prestato servizio: nato nel 1970, i funzionari del tribunale avrebbero inserito in lista il suo anno di nascita come 1945. Variety riferisce che gli avvocati di Amber Heard hanno sollevato dubbi sulla questione, chiedendosi se tutti i membri facenti parte di quella giuria siano stati adeguatamente controllati dal tribunale.

Ma non solo: il team legale dell’attrice sostiene anche che il risarcimento a carico della Heard è “incoerente e inconciliabile” con la conclusione della giuria che sia lei che Depp si erano diffamati a vicenda. Una serie di indizi che potrebbero essere rivalutati ed aprire così un nuovo capitolo della tormentata vicenda giudiziaria dei due ex coniugi.

Amber Heard e Johnny Depp dopo il processo

Il processo giudiziario che ha visto coinvolti Amber Heard e Johnny Depp ha avuto una risonanza mediatica senza precedenti a livello internazionale. L’attore ne è uscito vincente e sta cercando in tutti i modi di riconquistarsi il suo spazio nel mondo del cinema, seppur di recente abbia smentito un suo ritorno sul set nei panni di Jack Sparrow ne I Pirati dei Caraibi. Amber Heard, intanto, è ancora scossa dalla sentenza che l’ha vista sconfitta in tribunale. Vorrebbe continuare ad inseguire la giustizia ma, al tempo stesso, conservare quanto di buono c’è stato nella sua turbolenta relazione con l’attore.

“Lo amo ancora. L’ho sempre amato con tutto il mio cuore, ho fatto il possibile per far funzionare una relazione profondamente danneggiata e non ci sono riuscita” aveva confessato l’attrice in un’intervista alla NBC News a metà giugno. Segno che, nonostante i dissapori di coppia culminati con la battaglia in tribunale, il filo che la unisce al bell’attore in fondo non si è mai spezzato.