Parigi, famiglia Beckham al completo: Harper brilla in rosa, Brooklyn e Nicola in prima fila per Victoria

L’eleganza britannica ha fatto il suo ingresso trionfale a Parigi con la sfilata di Victoria Beckham per la collezione Primavera/Estate 2025

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Victoria Beckham

L’eleganza britannica ha sfilato con orgoglio a Parigi durante la presentazione della collezione Primavera/Estate 2025 di Victoria Beckham, un evento che ha radunato sotto lo stesso tetto tutta la famiglia Beckham. Da Harper, la più giovane della famiglia, che ha incantato in un abito rosa su misura, a Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz, seduti in prima fila, lo spettacolo è stato non solo sulla passerella, ma anche tra il pubblico.

Un evento di famiglia sotto i riflettori parigini

La Paris Fashion Week è uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della moda, e Victoria Beckham ha portato la sua personale visione di eleganza e raffinatezza sul palcoscenico parigino.

A rendere il momento ancora più speciale è stata la presenza della sua famiglia al completo. Harper, 13 anni, ha attirato l’attenzione dei fotografi con un abito rosa satinato realizzato appositamente per lei dalla madre, un gesto che parla di amore e cura, sottolineando la passione di Victoria per la moda anche nella sfera più personale.

Fonte: Getty Images

Il tocco sartoriale si notava nei dettagli: la lunghezza dell’abito sfiorava il pavimento con grazia, mentre le mules bianche con cinturini aggiungevano un tocco di freschezza. Nonostante la pioggia parigina, Harper ha scelto di non indossare un cappotto, sfidando il meteo con il sorriso e l’atteggiamento tipico delle vere fashioniste.

Accanto a lei, il padre David Beckham, sempre impeccabile in un completo blu navy, ha mostrato il suo lato più protettivo, avvolgendo il braccio intorno alla vita di Harper mentre la accompagnava fuori dall’hotel. Il celebre ex calciatore, ormai icona di stile a sua volta, ha sfoggiato un look curato nei minimi dettagli, una testimonianza del suo sostegno costante alla moglie e al suo marchio di moda.

Brooklyn e Nicola: l’eleganza moderna in prima fila

Ma non è stata solo Harper a far parlare di sé. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, la coppia più osservata della serata, si sono assicurati di essere al centro dell’attenzione con i loro outfit coordinati.

Brooklyn, sempre fedele a uno stile classico, ha indossato uno smoking nero senza tempo, un look sobrio ma d’effetto. Nicola, invece, ha saputo dare un tocco di originalità al proprio outfit, optando per un top halter con papillon nero abbinato a pantaloni a vita bassa, un mix perfetto tra eleganza maschile e femminile. Il suo look, con un accenno di audacia tipicamente parigina, ha colpito nel segno, confermando il suo status di icona di stile.

Fonte: Getty Images

Non è la prima volta che Nicola si distingue per il suo gusto raffinato: musa di Versace, è stata avvistata nei giorni precedenti a Parigi con una serie di look impeccabili, dimostrando di essere una presenza fissa nel mondo della moda. Anche durante l’evento, la sua estetica minimalista ma d’impatto ha creato un perfetto contrasto con il glamour più femminile di Harper.

Cruz, Jackie e Romeo: la moda è un affare di famiglia

Oltre a Brooklyn e Nicola, anche Cruz Beckham e la sua fidanzata Jackie Apostel hanno fatto il loro debutto al Fashion Show di Victoria. Cruz, sempre più appassionato di moda, ha sfoggiato un abito azzurro dal sapore retrò, una scelta audace che riflette la sua personalità eccentrica.

Jackie, invece, ha puntato tutto sulla raffinatezza, indossando un lungo abito in satin bianco, disegnato anch’esso dalla stessa Victoria. Il suo look ha incarnato l’essenza dell’eleganza moderna, con linee semplici e materiali preziosi, dimostrando che, nella famiglia Beckham, lo stile è una questione di DNA.

Anche Romeo Beckham, 22 anni, ha deciso di mantenere un profilo sobrio ma sofisticato, optando per un completo in pelle nera, abbinato a occhiali da sole scuri, in perfetto stile rockstar. Un look che ben si sposava con la sua immagine da giovane ribelle, ma sempre con un tocco chic.

Fonte: Getty Images

Victoria, l’epitome della moda

Se la famiglia Beckham ha saputo catalizzare l’attenzione nel parterre, la vera protagonista della serata è stata, come sempre, Victoria. La stilista ed ex Spice Girl, icona di stile a livello mondiale, ha optato per un completo nero dalle linee essenziali ma d’impatto, scegliendo un blazer con scollo profondo e pantaloni a gamba larga.

Nonostante le luci della ribalta, Victoria ha mantenuto la sua espressione classica, evitando sorrisi appariscenti, come ha spiegato in diverse interviste: “Mi sento di avere una responsabilità verso la comunità della moda”. Questa scelta stilistica sottolinea il suo approccio rigoroso e professionale, che ha fatto di lei una delle figure più rispettate del settore.

Oltre al successo della sua collezione, Victoria ha anche colto l’occasione per condividere un momento intimo con i suoi figli, posando per una foto di famiglia che David ha scherzosamente descritto come “un po’ difficile da ottenere” per l’approvazione di tutti i partecipanti prima della pubblicazione sui social.

L’evento ha visto anche la partecipazione di diverse celebrità e amici della famiglia Beckham, tra cui Eva Longoria, sempre chic in un abito nero essenziale. L’attrice ha sfoggiato un look total black, abbinato a tacchi vertiginosi e una clutch nera, dimostrando ancora una volta il suo legame indissolubile con Victoria e il mondo della moda.