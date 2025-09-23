I più incredibili look delle Wags alla cerimonia per il Pallone d’oro 2025

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

È la notte più importante del calcio mondiale, l’evento più glamour per i rappresentanti del campo verde. Nello storico Théâtre du Châtelet di Parigi si è tenuta il gala che consegna il Pallone d’oro 2025, il riconoscimento che omaggia il più talentuoso bomber della stagione. Appese le scarpette al chiodo (almeno per una sera) e dismessi i pantaloncini, i calciatori hanno svelato il loro lato più elegante. Ad attirare l’attenzione, però, sono state le Wags, le loro mogli e fidanzate, che si sono sfidate a colpi di look da capogiro.

Ritratti di famiglia sul red carpet

Tra i premiati della serata anche il campione azzurro Gianluigi Donnarumma, che per la seconda volta ha ricevuto il premio Yashin, dedicato al portiere più forte del mondo. Gigi si è fatto accompagnare dalla moglie Alessia Elefante e dal piccolo Leo. L’intera famigliola era vestita Dolce & Gabbana, brand noto per le sue creazioni ad alto impatto. Proprio come il completo due pezzi di Alessia, con bralette in seta abbinata a una lunga gonna dal taglio a sirena ricoperta di elementi luminosi.

Bimbo sul red carpet anche per la coppia formata da Natalia Rodrigues Belloli e dal bomber brasiliano Raphinha. La modella ha scelto un look grintoso, con un lungo e accollato abito total black ornato da un cinturone in pelle e catene a sottolineare il punto vita. Anche il beauty look è rock, con coda altissima e rossetto rosso fuoco.

Le wags in total black

Mentre la madrina Charlene ha optato per un candido abito bianco, le wags hanno prediletto il total black. È nero il sensuale abito sfoggiato da Chiara Picone, la modella e oggi attrice in Spagna, moglie dell’ex calciatore Javier Pastore. La scollatura è da capogiro, il taglio sottolinea le curve e, grazie anche ai lunghi capelli ramati, Picone assomiglia un po’ a Jessica Rabbit.

Giovanissimi e innamoratissimi Madalena Aragão e João Neves. Quello della moglie del campione del Paris Saint-Germain è uno dei look più sofisticati della serata. L’aspirante Wags sceglie uno slip dress che le cade a pennello, con una profonda scollatura a V a evidenziare le spalle toniche. In vita, per un tocco di brio, una grande cintura in pelle con grandi borchie. I capelli sono sciolti in morbidi riccioli, il make-up è full glamour.

Alina Sommer regina al Pallone d’oro 2025

Il nostro look preferito della serata è quello di Alina Schneider, moglie del portiere dell’Inter Yann Sommer. A differenza delle colleghe Wags, la 32enne tedesca ha scelto un abito dai toni chiari. Un vestito color grigio sabbia, splendidamente drappeggiato per l’intera lunghezza. Notevoli i dettagli sulle spalline, dove il tessuto diventa quasi una scultura, e l’orlo asimmetrico che mette in risalto i sandali gioiello abbinati alla pochette glitterata. Il marito ha perso il premio, ma eleggiamo la moglie vincitrice di stile.

Rute Cardoso, eterea in abito bianco

In ricordo del marito tragicamente scomparso, Rute Cardoso, vedova di Diogo Jota, era anche lei presente alla premiazione per il Pallone d’oro 2025. La giovane portoghese ha scelto un look romantico, quasi da ninfa, con l’abito bianco coperto di cristalli e i lunghi ricci lasciati cadere morbidi sulle spalle.